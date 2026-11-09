"Del Piero presidente", la petizione dei tifosi della Juve nel giorno del suo compleanno
Oggi 9 novembre 2026, Alessandro Del Piero compie 52 anni. Sono tantissimi i messaggi di auguri sui social pubblicati per celebrare l'ex numero 10. Tra i tanti, anche la Juventus ha celebrato la sua bandiera attraverso un contenuto pubblicato sul proprio profilo X, che ha scatenato molti commenti da parte dei tifosi.
"Buon compleanno leggenda": la Juve fa gli auguri a Del Piero
"Giornata speciale per il nostro Alex: buon compleanno, leggenda". Questo il post pubblicato dalla Juventus per celebrare Alessandro Del Piero, utilizzando l'iconica foto scattata nel corso della sua ultima gara giocata in bianconero, contro l'Atalanta, in cui il giocatore si alzò dalla panchina per prendersi il tributo del pubblico. In seguito, il club ha pubblicato anche delle immagini dell'ex capitano e recordman di presenze relative alle sue prime stagioni, scrivendo "Esempio. Simbolo. Capitano".
I tifosi: "Riportatelo a casa, Del Piero presidente"
Due post, quelli pubblicati dalla Juventus, che hanno scatenato tantissimi tifosi. "Riportatelo a casa, Del Piero presidente" si può leggere tra i commenti, ma non solo, altri utenti hanno aggiunto: "Dovete riportarlo a casa e farlo girovagare tutti i giorni per la Continassa", oltre al più classico "C'è solo un capitano", a dimostrazione di un amore mai terminato da parte del pubblico bianconero nei confronti di Alessandro Del Piero.
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