Nuova storia senza più sudditanza: la Juve non ha ancora avuto un rigore a favore

Undici giornate di campionato e la Juventus non ha ancora avuto un rigore a favore. Non è la sola squadra a indossare questo primato. Tra le squadre di vertice c’è anche la Roma che peraltro ha una fase offensiva decisamente più intensa. Al Como ne hanno concesso uno. Alle milanesi due. Alla Lazio capolista tre. Se ne parla oggi perché domenica sera ha fatto discutere il fallo di mani di Joao Mario in area viola. Era rigore? Secondo Rocchi, l’ex designatore della Serie A oggi commentatore a Dazn, lo era: «È vero che il pallone arriva da un compagno, ma il braccio è largo e il fatto che lui potesse toglierlo lo rende un intervento da rigore». Spalletti non ha detto nulla. Ha fatto capire che per lui era rigore ma non ha polemizzato. «Non lo so. Posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l’ho già visto in campo».