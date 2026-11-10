Nuova storia senza più sudditanza: la Juve non ha ancora avuto un rigore a favore
Undici giornate di campionato e la Juventus non ha ancora avuto un rigore a favore. Non è la sola squadra a indossare questo primato. Tra le squadre di vertice c’è anche la Roma che peraltro ha una fase offensiva decisamente più intensa. Al Como ne hanno concesso uno. Alle milanesi due. Alla Lazio capolista tre. Se ne parla oggi perché domenica sera ha fatto discutere il fallo di mani di Joao Mario in area viola. Era rigore? Secondo Rocchi, l’ex designatore della Serie A oggi commentatore a Dazn, lo era: «È vero che il pallone arriva da un compagno, ma il braccio è largo e il fatto che lui potesse toglierlo lo rende un intervento da rigore». Spalletti non ha detto nulla. Ha fatto capire che per lui era rigore ma non ha polemizzato. «Non lo so. Posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l’ho già visto in campo».
Juve, zero rigori
La Juventus di rigori non ne ha avuti né a favore né contro. Nemmeno Inter, Como e Milan hanno avuto rigori contro. Ci sono stati altri episodi dubbi quest’anno? Forse il più eclatante è stato il pestone di De Winter su Kolo Muani in Juventus-Milan (poi finita 1-1) all’inizio dell’azione che poi si è conclusa con la rete del vantaggio rossonero di Cisse. Ma ci sono state polemiche anche in direzione contraria. In Juve-Atalanta la plateale trattenuta in area di Kalulu su Rowe, con tanto di fermo immagine con la maglietta allungata. Niente rigore e nessun intervento del Var. E ci sono state polemiche anche in Juve-Parma per un’entrata di Alajbegovic su Keita. Il calcio italiano vive un momento di smarrimento dal punto di vista arbitrale. Si è passati dal metodo Rocchi, in cui era forte la centralità del Var, a quello Orsato in cui invece la tecnologia sembra quasi un nemico. Anche se nelle ultime giornate si sta provando ad attenuare questa tendenza.
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