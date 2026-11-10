Juve, ci vorrebbe un bomber

Dopo quasi tre mesi è stato risolto il rompicapo Kolo Muani . Funziona male da centravanti “statico” ma rende al massimo da attaccante esterno , destra o sinistra poco conta. Meglio ancora se può sfruttare le ripartenze, con praterie a disposizione e non in spazi angusti, anche perché in quel ruolo non si è ancora cimentato contro un blocco basso, qualsiasi sia l’avversario. Insomma, manca la controprova, però Alkmaar e Firenze rappresentano comunque una sorta di bollinatura tattica per il francese che continua a non giustificare l’esborso estivo ma, per lo meno, adesso è utile alla causa.

Sciolto l’enigma Kolo, alla Juventus rimane il resto da sistemare. Che non è poco. Il nodo è sempre lo stesso: senza un/il centravanti non va/andrà da nessuna parte , nemmeno in Conference League , come testimonia la classifica impietosa. D’altronde, la lettura analitica dei numeri è un esercizio tremendo. La Roma ha segnato più del doppio dei gol della Juventus (31 a 15), l’ Inter 13 in più, la Lazio 10, il Frosinone 9, il Milan 8. Persino il Monza, che è terz’ultimo in classifica, è più prolifico con 17 reti. Il capocannoniere bianconero si chiama Gleison Bremer e di mestiere fa il difensore: quest’ultima annotazione enfatizza la necessità di un intervento a gennaio per non passare da sciupìo a sciupìo, da rimpianto a rimpianto, da ricapitalizzazione a ricapitalizzazione.

Juve, tra mercato e obiettivo Champions

Qui viene chiamata in causa la società, pur con le molte attenuanti derivanti dell’eredità lasciata dalla gestione precedente: Woltemade è tutto tranne che un finalizzatore, fa la punta centrale però non è la sua vocazione artistica, è alto due metri eppure non ha confidenza con il gioco aereo, soprattutto non ha il dna del cecchino; Ekhator, appena rientrato da un infortunio, è un giovane fisicato di belle speranze che per il momento non possiede lo standing indispensabile per essere il riferimento offensivo titolare di una squadra con ambizioni grandi e grosse, Alajbegovic è un esterno alto, così come Conceicao. Yildiz, infine, è l’unico risolutore ma di sicuro non può agire da prima punta. E quindi? Quindi, liofilizzando il concetto, se il club bianconero vuole recuperare il terreno perduto nella seconda parte della stagione e riavvicinare la zona Champions (al momento un traguardo proibitivo) quest’inverno dovrà operare sul fronte degli acquisti. O dei prestiti, non si scappa.

Attacco Juve, questione di caratteristiche

La squadra di Spalletti non ha un’identità di gioco definita e non riempie gli occhi per bellezza, però nel suo frullare spesso disordinato riesce a produrre parecchie occasioni da gol. Il problema dei problemi è che non le trasforma, non le capitalizza. E la ragione per la quale l’allenatore, che non è fesso, aveva chiesto un attaccante con certe caratteristiche tecniche e invece gli è arrivato Woltemade dopo Ekhator. Per la verità un centravanti la Juventus ce l’aveva in casa, Dusan Vlahovic, lasciato partire per una questione di principio oltre che di denari. Lui come David e Openda, i regalini di Comolli. A sentimento immaginiamo che non sarà facile andare a pescare qualcuno, sborsando il meno possibile, consegnando a Lucio un rinforzo e non un riempitivo.