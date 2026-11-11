Del Piero tra calcio e TikTok: "Lo uso ma zero balletti. Cosa vedo sul cellulare? Cani e gatti che fanno cose assurde"

"La semifinale e la finale del 2006 sono le partite più emotive che mi hanno visto anche particolarmente presente e coinvolto, c'è un pizzico di nostalgia, ma anche un po' di orgoglio, per mettere di nuovo i puntini sulle i sul fatto che noi italiani siamo capaci di fare grandi cose. Il Mondiale rappresenta tutta la nazione, ci ricordiamo benissimo dove eravamo il 9 luglio del 2006 e mi riferisco agli appassionati di calcio, come io mi ricordo dove ero quando l'Italia vinse il Mondiale del 1982. Rievocare in maniera felice quel momento secondo me strappa a tutti un sorriso e ci fa passare cinque minuti bene". Così Alessandro Del Piero , durante un panel sullo storytelling creativo sulla piattaforma TikTok, organizzato al Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino. "I social media sono sempre stati qualcosa che ho visto con molta curiosità, oggi sono anche qualcosa di importante da seguire per chi ha una posizione di visibilità - ha aggiunto Del Piero -. Uso TikTok per divertirmi, pubblicare contenuti di intrattenimento, mi piacciono molto i paesaggi. E poi ci sono alcune cose di sport, escono ogni tanto statistiche sui giocatori attuali e del passato che mi piace vedere".

Del Piero si è soffermato sull' uso dei social network : "Io non faccio nessun video dedicato a una community o fasce di età particolari. Ci sono stati tre paesi come Brasile, Indonesia in cui non c'ho mai giocato se non per qualche amichevole e tanti arrivano da lì. Io voglio trasmettere chi sono, in determinati momenti. Credo nella comunicazione spontanea e diretta, io non voglio fare le cose per far piacere agli altri. Costruiamo un po' troppo chi non siamo sui social, meglio i difetti, ma mostrando quello che sono".

Un passaggio della chiacchierata ha riguardato la crescita del calcio femminile e la sua esperienza in Australia: "Quello che ha fatto la nazionale in primis, poi le squadre come la Juventus è importante. Io ho una figlia che gioca a calcio passando dall'Australia agli Stati uniti, alla Spagna. Lo sport è trasversale al di là di sesso, razza ed è questo il bello. Parto dal presupposto che io sono nato in un paesino e avevo una grande passione che mi ha trasmesso mio padre e mio fratello. È una passione comune a tanti bambini che vedono il calcio. Il trasferimento in Australia mi ha cambiato la vita perchè mi sono aperto a dei mondi diversi. Non mi ero mai pensato lontano dal calcio. Oggi lo vivo in tv e lo vedo da un altro lato, ma il comune denominatore è il calcio e la passione".

"Sul mio telefono ci sono cani e gatti che fanno cose incredibili. Balletti su TikTok? Mai!"

"Nel mio telefono cosa vedremmo? Ovviamente lo uso per divertirmi. Intrattenimento, animali, animali che fanno intrattenimento... ci sono cose che fanno gatti e cani che sono incredibili. Dello sport mi piacciono molto statistiche su giocatori attuali e del passato. Non farò mai balletti, non sarebbero interessanti. Se ballo io? Ora non posso. Poi voglio continuare a informarmi. L'informazione può essere dedicata a istruzione personale o in generale che può servire nella vita in generale", ha concluso un divertito Del Piero.