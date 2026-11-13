La Champions è in bilico, la Juve blocca i rinnovi e prende tempo. L’eccezione è Kalulu

I rinnovi in casa Juventus sono bloccati fino a marzo prossimo. È questa la direttiva per fronteggiare un momento di grossa incertezza, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell’allenatore. Perché negli ultimi mesi sono arrivati i prolungamenti di Yildiz - il primo fra tutti - poi Locatelli, McKennie e Nico Gonzalez, i primi tre con un aumento dell’ingaggio significativo: il turco è passato da 1,5 milioni a 6,5, il centrocampista da 3 a 4, mentre lo statunitense da 2,5 a 4,5. Parlando in termini di bilancio sono 16 annui in più, senza avere un miglioramento nel rendimento complessivo della squadra, saltando la Champions e rischiando fortemente di fare il bis in questa annata. I chiari di luna non permettono voli pindarici per aumentare di nuovo il monte ingaggi che nella prossima estate si libererà di poche risorse: Neto, Milik, Grabara, Sarr e Woltemade, con il tedesco che ha uno stipendio pesante - 5,5 milioni - ma andrà eventualmente sostituito con un profilo poi non troppo differente, almeno a livello di costi.

Kalulu aspetta il rinnovo: la Juve si muove L’unica eccezione può essere fatta per il francese, perché le sue prestazioni non sono mai oggetto di discussione, risultando ampiamente sufficiente quasi sempre, che venga schierato da terzino, da quinto oppure da difensore centrale, sia a tre che a due. Ha passato tre diversi allenatori - Thiago Motta, Igor Tudor e ora Luciano Spalletti - sempre nei titolari e in questa stagione ha giocato in campionato undici partite su undici dall’inizio senza mai uscire, tre su quattro (subentrando per 45 minuti) in Europa League. Probabilmente salterà Venezia e Omonia Nicosia, quasi una notizia. Per lui potrebbe esserci un salvacondotto, perché ora guadagna 2,5 milioni e vorrebbe arrivare intorno ai 4. Trovarsi a metà strada - con conseguente aumento, sì, ma limitato - può essere una soluzione, ma non è detto che poi venga accettato da chi è considerato il miglior acquisto qualità-prezzo delle ultime tre annate.