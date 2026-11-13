La Champions è in bilico, la Juve blocca i rinnovi e prende tempo. L’eccezione è Kalulu
I rinnovi in casa Juventus sono bloccati fino a marzo prossimo. È questa la direttiva per fronteggiare un momento di grossa incertezza, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell’allenatore. Perché negli ultimi mesi sono arrivati i prolungamenti di Yildiz - il primo fra tutti - poi Locatelli, McKennie e Nico Gonzalez, i primi tre con un aumento dell’ingaggio significativo: il turco è passato da 1,5 milioni a 6,5, il centrocampista da 3 a 4, mentre lo statunitense da 2,5 a 4,5. Parlando in termini di bilancio sono 16 annui in più, senza avere un miglioramento nel rendimento complessivo della squadra, saltando la Champions e rischiando fortemente di fare il bis in questa annata. I chiari di luna non permettono voli pindarici per aumentare di nuovo il monte ingaggi che nella prossima estate si libererà di poche risorse: Neto, Milik, Grabara, Sarr e Woltemade, con il tedesco che ha uno stipendio pesante - 5,5 milioni - ma andrà eventualmente sostituito con un profilo poi non troppo differente, almeno a livello di costi.
Kalulu aspetta il rinnovo: la Juve si muove
L’unica eccezione può essere fatta per il francese, perché le sue prestazioni non sono mai oggetto di discussione, risultando ampiamente sufficiente quasi sempre, che venga schierato da terzino, da quinto oppure da difensore centrale, sia a tre che a due. Ha passato tre diversi allenatori - Thiago Motta, Igor Tudor e ora Luciano Spalletti - sempre nei titolari e in questa stagione ha giocato in campionato undici partite su undici dall’inizio senza mai uscire, tre su quattro (subentrando per 45 minuti) in Europa League. Probabilmente salterà Venezia e Omonia Nicosia, quasi una notizia. Per lui potrebbe esserci un salvacondotto, perché ora guadagna 2,5 milioni e vorrebbe arrivare intorno ai 4. Trovarsi a metà strada - con conseguente aumento, sì, ma limitato - può essere una soluzione, ma non è detto che poi venga accettato da chi è considerato il miglior acquisto qualità-prezzo delle ultime tre annate.
Juve, chi attende per il rinnovo
Nelle scorse settimane si era parlato di un prolungamento per Douglas Luiz, magari per spalmare l’ammortamento a bilancio anno su anno, ma non risultano contatti fino a qualche giorno fa. Ora che le situazione è bloccata è particolarmente complicato pensare a un rinnovo. Francisco Conceiçao è rimasto fuori nell’ultimo periodo per infortunio, pur rispondendo benissimo all’inizio del campionato. Con Kolo Muani in questa forma da ala destra e un accordo attualmente valido fino al 2030 non è più una priorità. Infine Khephren Thuram: scade nel 2029 e le prestazioni precedenti allo stop suggerirebbero di trovare un accordo per prolungare, ma non è un tema da qui alla Primavera. In quel momento si deciderà come andare avanti, ma per ora la Juventus ha deciso di chiudere i rubinetti sino a nuovo ordine. Almeno finché non si capirà se essere ottimisti per il futuro prossimo del club. Si potrà solo con qualche vittoria, magari di fila.
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