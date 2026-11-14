La Juve prende troppi gol: come Spalletti sta lavorando durante la sosta
Obiettivo solidità. La sosta arriva al momento giusto per Spalletti sia per recuperare alcuni infortunati e dare un primo calcio all’emergenza che accompagna la Juve da tempo, sia per dare una chiusura a doppia mandata alla difesa. Una volta era la base dei successi; oggi (almeno per ora) non è una certezza granitica come un tempo. Non possono rispondere al vero, infatti, parlando della retroguardia bianconera, le statistiche che raccontano di 12 gol in 11 giornate, poco più di uno a partita, secondo peggior parziale nell’era dei tre punti dopo i 15 incassati nel 2021-22. Eppure sono il segno di tempo difficili in cui c’è più lavoro del previsto da fare. Lucio ha suonato l’allarme forte e chiaro: «Ogni tanto affoghiamo in un bicchiere d’acqua, non riusciamo a essere costanti e continui. Così prendiamo gol da situazioni banali».
I numeri e l'aspetto mentale
Non è solo il riassunto numerico, distante dalle attese, insomma a preoccupare; il problema sembra infatti più profondo perché riguarda anche l’aspetto mentale. Lo scorso anno, il trend era che la Juve subiva spesso e volentieri una rete al primo tiro in porta degli avversari; situazione che si è riproposta a Firenze sul primo calcio d’angolo dei viola a inizio partita. E qui torna in gioco proprio l’atteggiamento, l’approccio alla gara con la difesa bianconera schierata in area di rigore come tante statuine del presepe. Ferma. Tanto che Pellegrino ha avuto gioco facile a infilare Vicario di testa.
Spalletti riparte da Bremer
Da lunedì prossimo, alla ripresa della preparazione, Spalletti punterà proprio su questo aspetto: ritrovare le qualità perdute, recuperare quegli ingredienti che portano alla solidità, caratteristica fondamentale senza la quale è impossibile arrivare ai traguardi stabiliti. Lucio potrà contare nei primi giorni della settimana che porterà al Venezia su Kelly e Bremer, gli unici due elementi del reparto non convocati in Nazionale - sono partiti invece Gatti con l’Italia, Lucumi e Cabal con la Colombia - o infortunati come Kalulu, poi via via con i rientri sul reparto al completo. Il punto di (ri)partenza sarà Bremer. Gleison è stato decisivo a Firenze con il gol del pari, che lo ha portato a essere il miglior marcatore bianconero in campionato con tre reti, e con il salvataggio nel recupero che ha impedito alla Viola il colpo del ko. Dopo il passaggio a vuoto collettivo di Genova, il brasiliano è tornato leader e a prendere per mano la squadra. La missione di Lucio è chiara: che sia linea a tre o che sia difesa a quattro, l’importante è ritrovare le prerogative di un tempo. Solidità per risalire in classifica e tornare a essere la vera Juve.
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