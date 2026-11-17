La Juve mostra i progressi di Yildiz con il pallone: "Un passo alla volta, Kenan"
L'attesa è alle stelle. Il mondo Juve aspetta il ritorno in campo di Kenan Yildiz, fermo ai box dallo scorso 23 agosto, quando a Frosinone si fermò a causa di una frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro che lo ha costretto all'intervento chirurgico. Da quel momento in poi la stella bianconera non è più stata a disposizione di Spalletti. Un'assenza che si è fatta sentire. Alla Juve la sua classe manca come l'aria.
Juve, il video dedicato ai progressi di Yildiz
Attraverso i propri profili social, la Juve ha mostrato i miglioramenti Yildiz nel suo lungo percorso di recupero dall'infortunio. "Un passo alla volta, Kenan", è il messaggio a corredo di un video in cui si vede il fantasista al lavoro alla Continassa con il pallone tra i piedi.
Una buona notizia, aspettando di vedere il nome di Kenan nella lista dei convocati di Spalletti. "Torno a dicembre" ha recentemente dichiarato il turco. Insomma, mancano davvero poche settimane per rivederlo a pieno regime con la maglia bianconera addosso.
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