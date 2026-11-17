L'attesa è alle stelle. Il mondo Juve aspetta il ritorno in campo di Kenan Yildiz, fermo ai box dallo scorso 23 agosto, quando a Frosinone si fermò a causa di una frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro che lo ha costretto all'intervento chirurgico. Da quel momento in poi la stella bianconera non è più stata a disposizione di Spalletti. Un'assenza che si è fatta sentire. Alla Juve la sua classe manca come l'aria.