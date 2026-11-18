Kerim Alajbegovic non lascia, anzi, rilancia. Il giovane talento è sempre più convinto della scelta fatta in estate, considera Juventus la soluzione migliore che poteva presentarsi in questo momento per lui. Alajbegovic è concentrato e fortemente intenzionato a crescere tanto nei prossimi mesi, ben sapendo che le difficoltà incontrate nei primi periodi in bianconero erano preventivabili. D’altro canto passare da un’annata - seppur ottima - giocata con il Salisburgo a uno dei club europei più importanti è un salto non di poco conto. Per ora il bosniaco ha raccolto quattordici presenze, due gol e un assist , buone prestazioni e nove partenze da titolare.

Non male per chi ha compiuto 19 anni solamente lo scorso 21 settembre, chiedergli di più sarebe stato un esercizio poco costruttivo, soprattutto perché negli ultimi tempi è stato quasi costretto a prendere il posto del giocatore più importante della rosa, quel Kenan Yildiz che da infortunato gli ha quasi lasciato lo scettro della fascia sinistra d’attacco, senza per altro poterlo supportare nei suoi esordi. Così Alajbegovic ha dovuto imparare tutto molto rapidamente , pagando inevitabilmente dazio in qualche circostanza. Lo stesso Spalletti ha cercato di proteggerlo, pur impiegandolo appena lo ha ritenuto necessario.

L'attesa e l'esplosione nella Juve

Il jolly bosniaco è soddisfatto del suo impatto con il mondo Juventus, pur riconoscendo di essere all'inizio di un progetto che necessariamente deve essere considerato sul lungo periodo. L'idea, nel momento di accettare l'offerta della Juve, era quella di legarsi per un discreto numero di stagioni con l'ambizione di diventare uno dei migliori dell'organico, scalando le gerarchie. La sua condizione è buona, come si è visto anche nella sfida di Nations League contro la Svezia, dove è risultato uno dei migliori in campo. Succede spesso con la nazionale e l'obiettivo è che capiti sempre di più anche a nel club. In più è entusiasta di essere riuscito velocemente a trovare così tanto spazio, fra alti e bassi che sono fisiologici per un calciatore così giovane. Certo, poi bisogna essere in due a volere proseguire il rapporto, ma di certo non ci sono stati segnali di riflessioni da parte della Juve.

L'interesse della Premier

Così chiunque si è avvicinato nell'ultimo periodo è stato respinto con un «no grazie». Inutile dire che per Alajbegovic l’attuale esperienza alla Juve è da considerare molto formativa, soprattutto pensando a quanto poteva accadere in caso di trasferimento al Chelsea. Il club inglese in estate lo considerava come talento di prospettiva che non poteva essere subito inserito in prima squadra, ma che sarebbe dovuto andare in prestito per completare la sua maturazione. Era il motivo per cui, almeno inizialmente, Alajbegovic avrebbe optato per la soluzione Atalanta (ha visitato due volte il centro sportivo di Zingonia), per trovare sin da subito un ambiente in cui giocare con buone frequenza e continuare a crescere. Alla Juventus lo sta facendo anche più di quanto sperato, dunque non c'è motivo per pensare di cambiare nel prossimo futuro. Poi nel calcio(mercato) le vie sono infinite, anche se per ora questa appare davvero sbarrata.