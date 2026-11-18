«Un passo alla volta, Kenan». L'esortazione della Juventus è per il proprio numero dieci, Kenan Yildiz, che non scende in campo dallo scorso 23 agosto nella prima di campionato contro il Frosinone. E difficilmente qualcuno avrebbe mai immaginato che tre mesi dopo i bianconeri potessero inseguire in classifica i ciociari con due punti di svantaggio. È evidente che la mancanza di Yildiz si è fatta sentire molto, costringendo spesso Spalletti a utilizzare toppe per porre rimedio. Quella che per il gioiello turco doveva essere la stagione della definitiva consacrazione è, per ora, un grosso punto interrogativo proprio per la rottura del quinto metatarso del piede sinistro, infortunio banale ma che può prolungarsi per molto tempo e che nei tempi di recupero varia da persona a persona. L'operazione era stata effettuata in Germania, all'Augsburg Hessingpark Klinik dal dottor Martin Jordan con la supervisione del medico sociale juventino Marco Freschi, il 31 agosto, con il turco che poi era rientrato a Torino qualche settimana fa in stampelle e nel pieno delle terapie di riabilitazione.

Il ritorno in campo e il recupero atletico di Yildiz Ieri per la prima volta Yildiz è tornato sul campo della Continassa con una tuta blu, le scarpe di un color verde brillante, svolgendo un programma personalizzato per cercare di procedere per step verso la forma migliore che, giocoforza, ha bisogno di diverse sedute per essere ritrovata. Il processo quindi non sarà corto ed è anche difficile dare certezze per quando potrà essere disponibile alla convocazione. La speranza è quella di poterlo recuperare il 14 dicembre per la gara casalinga contro il Monza, saltando quindi le precedenti sfide contro Venezia, Omonia Nicosia, Como, Udinese di Coppa Italia, Sassuolo e Hapoel Beer Sheva, un filotto di sei partite che potrebbe dire molto sul futuro di Spalletti e della squadra. Poco male se poi Yildiz dovesse saltare anche la sfida con i brianzoli, perché a quel punto l'obiettivo sarebbe rientrare nella fondamentale sfida contro la Roma.