Del rutilante (si fa per dire, eh) mercato estivo della Juventus, con cessioni impossibili, prestiti non capitalizzati e operazioni in entrata tra il deludente e il molto deludente, eccezion fatta per Vicario accolto guarda caso tra mille perplessità, l’unico acquisto che ha davvero solleticato la fantasia dei tifosi e rispolverato reminescenze di un passato glorioso è stato quello portato a termine per Karim Alajbegovic. Un po’ perchè il talento bosniaco era nel mirino di altre italiane (la Roma su tutte), un po’ perchè con i suoi 18 anni , il suo genio e il suo presente da “cecchino” dell’Italia rappresentava una mossa a sorpresa e un intrigante scenario futuro. Una “marottata”, insomma, ricordando l’ex amministratore delegato bianconero come tale e non come ormai un influente lobbysta tra i corridoi di Palazzo.

Nei piani della premiata ditta Carnevali & Massara, con la complicitá del connazionale Miralem Pjanic, Alajbegovic doveva rappresentare per un pezzo l’alternativa nobile a Kenan Yildiz, in parole povere quello che poteva dare respiro al fuoriclasse turco per evitare che finisse spremuto come un pompelmo israeliano, e in prospettiva il suo sostituto nel caso in cui, dalla Premier o da qualsiasi altro posto nell’orbe terracqueo, fossero arrivate alla Continassa proposte indecenti. Insomma, un anno a studiare la Juventus, a imparare come si fa, per poi prendersi la fascia sinistra dell’attacco e il cuore della gente che continua a vivere di memoria e di rimpianti.

Sappiamo come è andata a Yidiz, cioè male per via di un brutto infortunio, e intuiamo che il suo rientro in squadra, ipotizzato per dicembre, forse si allungherá ancora, perché quando la sfiga ci mette lo zampino nessuno si salva, nemmeno i predestinati. Sappiamo pure che Alajbegovic è stato bravo a sfruttare il momento, malgrado Spalletti ci abbia messo un po’ di tempo per fidarsi completamente e affidargli (salvo colpi di testa) la titolaritá del ruolo. Lo storico della stagione racconta fino adesso di 14 presenze, 666 minuti giocati tra campionato ed Europa League, due gol e due assist. Insomma, dosato con il bilancino del farmacista per non “bruciarlo”, poi mandato nella fossa dei leoni per necessità. E sappiamo, infine, che il bosniaco di Colonia è stato così bravo e convincente che le milionarie sirene inglesi hanno cominciato a suonare qua e là, nonostante il diretto interessato pare sia senza orecchie e con l’unico obiettivo di conquistare la Juventus.