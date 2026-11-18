La Juve e la forza di trattenere Alajbegovic: il rilancio non può passare da Woltemade o Kolo Muani...
Del rutilante (si fa per dire, eh) mercato estivo della Juventus, con cessioni impossibili, prestiti non capitalizzati e operazioni in entrata tra il deludente e il molto deludente, eccezion fatta per Vicario accolto guarda caso tra mille perplessità, l’unico acquisto che ha davvero solleticato la fantasia dei tifosi e rispolverato reminescenze di un passato glorioso è stato quello portato a termine per Karim Alajbegovic. Un po’ perchè il talento bosniaco era nel mirino di altre italiane (la Roma su tutte), un po’ perchè con i suoi 18 anni, il suo genio e il suo presente da “cecchino” dell’Italia rappresentava una mossa a sorpresa e un intrigante scenario futuro. Una “marottata”, insomma, ricordando l’ex amministratore delegato bianconero come tale e non come ormai un influente lobbysta tra i corridoi di Palazzo.
Nei piani della premiata ditta Carnevali & Massara, con la complicitá del connazionale Miralem Pjanic, Alajbegovic doveva rappresentare per un pezzo l’alternativa nobile a Kenan Yildiz, in parole povere quello che poteva dare respiro al fuoriclasse turco per evitare che finisse spremuto come un pompelmo israeliano, e in prospettiva il suo sostituto nel caso in cui, dalla Premier o da qualsiasi altro posto nell’orbe terracqueo, fossero arrivate alla Continassa proposte indecenti. Insomma, un anno a studiare la Juventus, a imparare come si fa, per poi prendersi la fascia sinistra dell’attacco e il cuore della gente che continua a vivere di memoria e di rimpianti.
Sappiamo come è andata a Yidiz, cioè male per via di un brutto infortunio, e intuiamo che il suo rientro in squadra, ipotizzato per dicembre, forse si allungherá ancora, perché quando la sfiga ci mette lo zampino nessuno si salva, nemmeno i predestinati. Sappiamo pure che Alajbegovic è stato bravo a sfruttare il momento, malgrado Spalletti ci abbia messo un po’ di tempo per fidarsi completamente e affidargli (salvo colpi di testa) la titolaritá del ruolo. Lo storico della stagione racconta fino adesso di 14 presenze, 666 minuti giocati tra campionato ed Europa League, due gol e due assist. Insomma, dosato con il bilancino del farmacista per non “bruciarlo”, poi mandato nella fossa dei leoni per necessità. E sappiamo, infine, che il bosniaco di Colonia è stato così bravo e convincente che le milionarie sirene inglesi hanno cominciato a suonare qua e là, nonostante il diretto interessato pare sia senza orecchie e con l’unico obiettivo di conquistare la Juventus.
Ci sta. Ma abbiamo il dovere (piú che il diritto) di credere che la societá, nelle persone della premiata ditta di cui sopra, possegga buonsenso, lungimiranza e soprattutto forza economica per rispedire al mittente qualsiasi offerta, consapevoli che è proprio da (e dagli) Alajbegovic che si può ricostruire il futuro bianconero. Non ce ne voglia nessuno, ma certamente il rilancio della Juventus non puó passare nè da Lucumi, nè da Sarr, nè da Woltemade, nè da Kolo Muani che a 28 anni non ha ancora trovato il suo centro di gravità permanente. Kolo è costato, oltre a una corte ai confini della decenza, quasi il doppio di Alajbegovic. A vederli in campo non si direbbe.
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