L'occasione era l'evento inaugurale dello Juventus Official Fan Club Unione Europea e Giorgio Chiellini , chief club affairs officer del club bianconero, ne ha approfittato per ragionare sul momento della squadra: "La Juventus la luce la vede sempre. A volte è un po' più difficile scorgerla, a volte si vede meglio, ma è certo che la vede, è certo che tornerà, stiamo tutti lavorando con il massimo impegno per far sì che torni quanto prima allo splendore, però la luce c'è". Per quanto riguarda il recupero di Kenan Yildiz , ha poi spiegato che "può sempre può aiutare, sta meglio", "ha ripreso ad allenarsi con la palla, ci vuole un pochino di tempo, però è sicuramente un giocatore molto importante per noi e un giocatore che può farci fare, come ha fatto in passato, un salto di qualità".

Quello della Nazionale è un percorso importante

L'attenzione è poi passata sulla Nazionale. "Ho visto ovviamente le ultime partite, penso che sia partito un processo che si è andato anche più veloce del previsto. Dopo la prima sconfitta a Roma si è vista una crescita importante. Non è facile leggere due partite di questo livello a distanza di così pochi giorni. Quindi, il bilancio di questi due mesi di questo torneo credo sia positivo e la luce si vede - ha spiegato Chiellini - poi è ancora un percorso che non è semplice, ci vuole pazienza e tanta forza e volontà, ma credo che l'obbligo da parte di tutti noi addetti ai lavori e voi compresi, sia quello di supportare e sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno facendo".