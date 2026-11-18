Le parole di Luciano Spalletti raccontano molto più di una semplice riflessione sul tennis. Il tecnico della Juve è stato intercettato all'Inalpi Arena di Torino per la sfida tra Cobolli e Tiafoe, valevole per la seconda giornata delle NITTO Atp Finals. L’assenza di Jannik Sinner, secondo il tecnico bianconero, si fa sentire in maniera evidente, anche agli occhi di chi non segue abitualmente questo sport. "Sinner? La sua è un’assenza molto ingombrante ma allo stesso tempo si porta dietro un movimento che sta crescendo tantissimo", sottolinea Spalletti, ammettendo di non essere un grande intenditore di tennis, ma di avere comunque una percezione chiara del valore umano e professionale del campione altoatesino, attualmente ai box da numero due al mondo alle spalle di Zverev.

Il ricordo di Spalletti sul Cobolli calciatore a Trigoria Un riconoscimento che va oltre i risultati e che mette in evidenza la personalità, la serietà e la mentalità di un atleta capace di lasciare il segno anche fuori dal campo. Ma l'eredità di Sinner non si misura soltanto attraverso ciò che manca. La sua presenza, il suo esempio e l'energia trasmessa hanno contribuito ad alimentare la crescita di una nuova generazione di tennisti italiani, sempre più competitivi e pronti a ritagliarsi uno spazio importante. Tra questi c'è Flavio Cobolli, protagonista di un passaggio particolarmente curioso nel racconto di Spalletti a Sky Sport 24. Il tecnico svela infatti un ricordo legato al passato calcistico del giovane tennista romano: "È un calciatore mancato, era a Trigoria e io me lo ricordo bene", ha detto Luciano che in passato ha allenato anche la Roma.