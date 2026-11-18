Nessuna sirena dalla Premier. Weston McKennie ha sposato il progetto Juve con tanto di prolungamento fino al 2030 e dunque appaiono senza fondamento le illazioni che volevano il centrocampista alla corte del neo manager dello United Mauricio Pochettino che ha deciso di separararsi dalla nazionale statunitense. "Sono felice alla Juve, per questo motivo ho rinnovato il contratto. Sono un giocatore bianconero e ne sono felice, qualcuno ha frainteso le mie parole". Il rapporto dunque tra il calciatore statunitense e il club torinese appare poiù saldo che mai.

Cosa aveva detto McKennie Ma quali sono state le parole di McKennie che hanno agitato i tifosi della Juve? Il calciatore americano, parlando dell'addio di Pochettino, che ha lasciato la nazionale americana per andare ad allenare il Manchester United, aveva detto: "È ovvio che questa squadra gli sia entrata nel cuore e che abbia capito la qualità che questa squadra ha da offrire. Penso che sia una possibilità. Come sapete, nel nostro gruppo ci sono molti ragazzi che presto, o nel corso del prossimo anno, cambieranno squadra. Quindi penso che i rumors siano in qualche modo inevitabili. Ma alla fine dei conti, non si sa mai cosa passa per la testa dell’allenatore e quali giocatori stia effettivamente cercando. Penso che potrebbe effettivamente accadere, potenzialmente, di vedere alcuni dei ragazzi di cui si parla in ottica United andare a Manchester".