Un filotto in cui si può inciampare un paio di volte, non di più. La Juventus di Spalletti aprirà il proprio calendario venerdì, con la sfida contro il Venezia in casa. Quale modo migliore di rilanciare le proprie ambizioni Champions affrontando la penultima in classifica? Del resto i lagunari offrono un ricordo dolce dell'ultimo incrocio, quel tre a due - molto sofferto - al Penzo, all'ultima giornata del campionato 2024-25, con la vittoria che significò quarto posto , pur tirato per i capelli e con il fiatone rispetto alla rincorsa della Roma di Claudio Ranieri. Realisticamente la necessità è quella di replicare almeno l'output, cioè i tre punti per cercare di accorciare verso i primi posti. Anche perché la domenica successiva, stavolta nel posticipo serale, ci sarà la partita contro il Como: perdere ritmo con il Venezia significherebbe porsi nell'antipatica situazione di vincerle tutte fino alla fine dell'anno, pena lo scollamento rispetto alle prime quattro (o cinque).

Juve, Coppa Italia ed Europa League per riportare un trofeo

Infrasettimanale c'è l'Europa, contro l'Omonia di Nicosia, che può portare il bottino a 13 punti per avvicinarsi a grandi falcate verso gli ottavi diretti, senza passare dalle forche caudine dei sedicesimi, già fatali in Champions per due stagioni consecutive. Poi ci sarà il Sassuolo in Coppa Italia, altro obiettivo sensibile nella stagione bianconera che non vorrebbe terminare a febbraio come con Thiago Motta due stagioni fa e lo stesso Spalletti nella scorsa. Vincere è l'unica cosa che conta e un trofeo manca da troppo tempo: l'ultimo ad alzarlo, con show contro arbitro e direttore sportivo, è stato Massimiliano Allegri nella sua ultima esibizione del 2024. Poi doppio turno interno in campionato contro Udinese e Monza: significa, in fila, affrontare le ultime tre della classifica e tre vittorie sembrano il minimo sindacale per evitare guai peggiori. Poi altro turno europeo abbastanza morbido con gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva. Infine altro scontro Champions contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Un calendario sbilanciato

Così sembrerebbero tre turni molto facili all'Allianz e due parecchio complicati fuori. Difficile tracciare un bilancio accettabile, ma è chiaro che il tecnico toscano si giochi gran parte della credibilità e della panchina in queste otto partite. Ora il quarto posto dista "solamente" sei punti, ma la velocità di crociera fra la Juve e le altre sembra parecchio differente. E per chi, come la Juve, è abituato a viaggiare alla media di poco più di 1,6 punti di media a partita serve davvero un cambio di marcia.