Non ho mai dimenticato quello che mi disse Daniela, la storica segretaria dell’ Udinese quando, dopo aver raggiunto l’accordo con i Pozzo, Spalletti lo sconfessò per poter trasferire le proprie ambizioni a Roma. L’inattesa rottura procurò un disturbo notevole al proprietario del club che su di lui aveva programmato il futuro. «Guarda cosa che ti dico» testuale, «da queste parti ne ho visti passare tanti, ma il migliore in assoluto, una spanna sopra gli altri, è stato Luciano. Bravi anche Zaccheroni e Guidolin, Luciano però...».

Era l’estate del 2005 e Spalletti aveva 46 anni. Alla Roma ricordano spesso le stagioni «col mister». Le prime di una serie che per restare indimenticabile non avrebbe dovuto avere un seguito con Pallotta, Baldini. E Totti.

Domani Spalletti raggiunge le 600 in serie A.

Seicento partite, la metà delle quali vinte (308).Luciano non ha certamente avuto una carriera facile, se l’è dovuta guadagnare e ha ottenuto meno di quello che avrebbe meritato. C’è chi sostiene che l’abbiano fregato più le sue ombre che gli avversari; tanti riconoscono tuttavia che rientra tra le eccellenze tecniche del Paese.

Come uomo e come allenatore Spalletti è francamente “impegnativo”, ma quando riesce a farsi capire si prende il cuore dei giocatori (De Rossi).

Da sempre coltivava due sogni: la panchina della Nazionale e quella della Juve. Le ha raggiunte entrambe, ma a un prezzo troppo alto. La disavventura in azzurro gli ha procurato un dolore quasi fisico che l’eliminazione dal Mondiale dell’Italia di Gattuso può avere solo in parte attenuato.

In seguito la Juventus gli ha offerto la possibilità di rifarsi una verginità. Ma anche lui, come i suoi predecessori, s’è ritrovato alle prese con una società in crisi d’identità, capace solo di reinventarsi in continuazione e di spendere milioni. Male. Una Juve che ha - sì - lanciato il tredicesimo report di sostenibilità («vogliamo essere una leva di valore per il club») ma trascurando il core business, ovvero i risultati sportivi.

La novità è che, a differenza del passato, ora le ombre di Luciano si sono materializzate, al punto da essere addirittura visibili: mi riferisco ad Antonio Conte («prima o poi ìl cerchio con la Juve verrà chiuso») e a una tifoseria che non ne può più di frequentare la periferia della lotta scudetto.

Uno strano Spalletti, quello di Torino: in lotta con il sé stesso che insegue. Perché lo Spalletti che più si avvicina a quello risolto cura gli olivi e accarezza le maglie della sua ricchissima collezione. Lo Spalletti del calcio combatte anche con la sua misantropia: in fondo gli altri gli stanno profondamente sulle palle.Così come non sopporta l’idea di dover realizzare l’ultimo capolavoro della carriera con una squadra che potrebbe non somigliargli mai.

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