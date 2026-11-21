La Juve di Spalletti non decolla, le ombre si fanno sentire: il club fa muro, ma Conte...
Spalletti e l’inquietudine sono diventati grandi insieme. Potrebbero un giorno comparire nel dizionario dei sinonimi. Tanti anni fa, dieci, in una conferenza stampa che a Roma ancora ricordano, Luciano rivolgendosi ai giornalisti disse in modo amaro più che sarcastico: «Vedo ombre dappertutto. Sono una persona pericolosa, da non prendere, come voi giornalisti avete scritto al presidente». Gli è rimasta appiccicata addosso questa immagine di uomo tormentato. Col cervello che non entra mai in modalità aereo. È un ronzio perenne che lo accompagna. Che siano ombre, scenari, ricerche di soluzioni di gioco, fantasmi. Lui non stacca mai. In costante lotta innanzitutto con sé stesso, geneticamente devoto alla dedizione calvinista. Stavolta, però, è diverso. Perché i fantasmi li hanno visti e ascoltati tutti. Spalletti a Torino lavora con un’ombra che lo segue, che si mostra e che non ha timore di dichiararsi: «la Juventus è un cerchio che prima o poi si chiuderà». Antonio Conte non è nemmeno un fantasma. Anzi. È lì in carne e ossa. Una presenza bella ingombrante. Che aleggia su Vinovo e sul mondo bianconero. Su chiunque sieda su quella panchina. Non fa nulla per nascondersi. E non c’è amministratore delegato che sia in grado con le sue parole, come pure ha fatto Carnevali, di far passare il messaggio che l’allenatore è Luciano e che non ci sono ribaltoni in vista. È tutto inutile. Spalletti deve rassegnarsi a convivere con quest’ombra che tutto è tranne che silenziosa. E che a ogni mezzo passo falso viene ingigantita.
Spalletti e la Juve, un incastro che manca
Quante cose sono cambiate in poco più di un anno. La Juventus sembrava la liana perfetta per Spalletti che era rimasto intrappolato nelle sabbie mobili della Nazionale. Dagli altari di Napoli alla polvere dell’Italia. Ne era uscito decisamente ammaccato. Una delusione che non si aspettava, le cui cicatrici gli sono rimaste addosso. L’ha vissuta quasi come una colpa da espiare. Proprio per questo la Juventus aveva tutte le sembianze del treno ideale per ricordare e dimostrare a tutti che il signor Luciano era ancora l’uomo che inventava calcio, il designer che progettò il ruolo di falso nueve sulla sagoma di Francesco Totti. A Torino Spalletti aveva anche cominciato bene. Poi, però, sul più bello qualcosa si è inceppato nell’ingranaggio. A partire da quella sconfitta in casa contro il Como. È come se d’improvviso la squadra non avesse risposto più ai comandi. Lui e la Juventus non si sono incastrati. Ha dovuto incassare il secondo fallimento consecutivo: la mancata qualificazione Champions. Che pesa come un macigno. Sulla sua carriera e sui conti del club. Eppure Spalletti è un signore che ha portato nell’Europa che conta squadre le cui rose non sembravano attrezzate per quell’obiettivo. Pensiamo ai due campionati consecutivi sulla panchina dell’Inter.
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