Spalletti e l’inquietudine sono diventati grandi insieme. Potrebbero un giorno comparire nel dizionario dei sinonimi. Tanti anni fa, dieci, in una conferenza stampa che a Roma ancora ricordano, Luciano rivolgendosi ai giornalisti disse in modo amaro più che sarcastico: «Vedo ombre dappertutto. Sono una persona pericolosa, da non prendere, come voi giornalisti avete scritto al presidente». Gli è rimasta appiccicata addosso questa immagine di uomo tormentato. Col cervello che non entra mai in modalità aereo. È un ronzio perenne che lo accompagna. Che siano ombre, scenari, ricerche di soluzioni di gioco, fantasmi. Lui non stacca mai. In costante lotta innanzitutto con sé stesso, geneticamente devoto alla dedizione calvinista. Stavolta, però, è diverso. Perché i fantasmi li hanno visti e ascoltati tutti. Spalletti a Torino lavora con un’ombra che lo segue, che si mostra e che non ha timore di dichiararsi: «la Juventus è un cerchio che prima o poi si chiuderà». Antonio Conte non è nemmeno un fantasma. Anzi. È lì in carne e ossa. Una presenza bella ingombrante. Che aleggia su Vinovo e sul mondo bianconero. Su chiunque sieda su quella panchina. Non fa nulla per nascondersi. E non c’è amministratore delegato che sia in grado con le sue parole, come pure ha fatto Carnevali, di far passare il messaggio che l’allenatore è Luciano e che non ci sono ribaltoni in vista. È tutto inutile. Spalletti deve rassegnarsi a convivere con quest’ombra che tutto è tranne che silenziosa. E che a ogni mezzo passo falso viene ingigantita.