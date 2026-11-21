Luciano Spalletti presenta la sfida contro il Venezia partendo dall'infermeria. "Domani non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez , gli altri tutti a disposizione", spiega il tecnico della Juventus, che non nasconde qualche scoria lasciata dalla sosta: "C'è un po' di fatica per i voli delle nazionali, ma tra ieri e oggi sono venuti fuori due begli allenamenti, dove abbiamo ritrovato un po' il nucleo della squadra". C'è poi da sciogliere il nodo Conceicao , che Spalletti vuole gestire senza fretta: "Valuteremo se è pronto per giocare dall'inizio, con calma, ha bisogno delle due prime spallate per potersi sentire totalmente guarito".

Juve, le parole di Spalletti in conferenza

Spazio poi a Woltemade, su cui l'allenatore si sofferma a lungo. "Diventa energico e tecnico quando è nel traffico, nello stretto. Con le leve lunghe che ha farebbe pensare che nell'angusto si troverebbe in difficoltà, invece trova le soluzioni, ha sintesi". Secondo Spalletti al tedesco manca ancora qualcosa sul piano fisico, ma la strada è quella giusta: "Non ha questo impatto fisico che a volte potrebbe lasciar vedere per l'altezza e la stazza che ha, però ultimamente ha fatto vedere un miglioramento pratico e visibile. Lui si trova bene in quella posizione lì, deve solo reggere un po' più botta nel duello con le spalle girate al difensore. Ha profondità, decisione di mettere sempre cose nel suo repertorio e sono convinto che ci riuscirà".

Zidane e Conte flirtano con la Juve, risponde Spalletti

Il tecnico viene interpellato anche sulle parole di Zidane e Conte, e ridimensiona il tutto: "Trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United, della Juventus... Non trovo il motivo di tutto questo rumore sulle parole di Zidane e Conte, per me è tutto normale". Poi racconta come ha vissuto lui i periodi senza panchina: "Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose, a studiare, a cercare nuove soluzioni per la squadra successiva che avrei allenato. L'ho fatto con totale rispetto verso il mio immediato futuro, senza nessun problema di dover aspettare un momento opportuno per ributtarmi nella mischia".