"Seicento panchine e non sentirle, perché è arrivato saltando dalle scale", scherza l'inviato di Dazn nell'introdurre Luciano Spalletti in diretta per un breve commento nell'imminenza del calcio d'inizio di Juventus-Venezia , gara valida per la dodicesima giornata di Serie A . E Spalletti sta al gioco.

Con una buona dose di autoironia rispetto ai rumors legati alla panchina bianconera risponde: "Mi sono infortunato. Non ho da farlo vedere (ride). C'è ancora… Ho visto ieri l'entusiasmo di preparare la partita, come se fosse la prima. E poi l'aspirazione è arrivare alla 601 visto… (ride) ". E chi lo sta intervistando chiude il siparietto aggiungendo: "Almeno alla 601".

Spalletti prima di Juve-Venezia: "Serviranno equilibrio e pazienza"

Servirà pazienza contro il Venezia? Spalletti spiega: "Visto come ci chiamiamo e i calciatori che abbiamo, le soluzioni non sono una soltanto, ma dobbiamo tenere bene l'equilibrio e stare attenti sulle loro ripartenze. Nicola ha messa a posto il Venezia ed è bravo a tirare fuori soluzioni nuove. Serviranno equilibrio e pazienza ma, allo stesso tempo, bisogna andare a determinare con le scelte e soluzioni".

Spalletti: "Parole Conte? Se non vuoi lo svolazzio in testa dei discorsi devi andare a vincere le partite"

Si torna, poi, sulle parole di Conte che Spalletti aveva già commentato nella conferenza stampa della vigilia: "Devo pensare al campo e a vincere la partita di oggi. Quando alleni la Juve se non vuoi lo svolazzio in testa dei discorsi devi andare a vincere le partite. Tutto questo è normale quando raggiungi un certo livello". Poi lo salutano e lui risponde: "Si va via?", sorride e ricambia.