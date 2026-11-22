Dopo il 4-0 al Venezia, Luciano Spalletti si prende la reazione della sua Juventus ma non cambia tono. In conferenza stampa gli chiedono a quale giocatore del passato somigli Koopmeiners, autore del 2-0, e il tecnico chiude subito il discorso: "Non frega niente a nessuno… Frega che sia ridiventato Koopmeiners. Non ha uno strappo dentro la partita, ma ha questa qualità di andare sempre a una velocità sostenuta. Determina con il piede e con le scelte, lui se in condizione ce le ha queste cose. Siamo contenti di averlo messo nelle condizioni di poter rifar vedere che grande calciatore è". Sulla stessa linea il commento sulla ripresa della squadra: "Koopmeiners è ridiventato Koopmeiners, si è ricordato chi era. Il fatto che siamo alla Juventus è perché qualche qualità l'abbiamo, non te le regalano delle caratteristiche".

Juve, le parole di Spalletti Il tecnico ha spiegato i due cambi dell'intervallo che hanno girato la partita: "Di solito si va a 60', 65' a fare il primo cambio. Alajbegovic sentiva questo dolore, quindi è più una scelta del suo stato fisico. Douglas è stata una scelta tecnica, tattica, perché non si riusciva a velocizzare l'azione". Per lui però la differenza l'ha fatta la testa: "Nel secondo tempo siamo stati pronti, reattivi dal punto di vista mentale. Dentro si subiva questa cappa che ci eravamo costruiti dentro lo scorrimento del primo tempo. Si è già fatto il discorso del carattere, della personalità, dell'avere questa maglia addosso. Oggi lo hanno fatto, sono diventati qualcosa dentro la partita. Nel primo tempo eravamo troppo poco". Anche l'approccio tattico è cambiato: "Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto: siamo andati a pressare, gli siamo andati addosso, abbiamo verticalizzato senza aspettare che facessero blocco squadra basso". Sui due subentrati, Woltemade e Sarr, il giudizio è misurato: "Sono entrati bene dentro lo sviluppo fatto dalla squadra. Hanno un ritmo e un andamento più che una spigolatura dentro la partita. Hanno un ritmo normale, non alto". Spalletti cita anche altri giocatori che si sono presi la scena nella ripresa: "McKennie ha preso decisioni, Cabal, Kelly, Bremer ha tirato due pallonate avanti".