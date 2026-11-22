Spalletti si gode la Juve e fa muro su Koopmeiners: "A chi somiglia? Non frega niente a nessuno..."
Dopo il 4-0 al Venezia, Luciano Spalletti si prende la reazione della sua Juventus ma non cambia tono. In conferenza stampa gli chiedono a quale giocatore del passato somigli Koopmeiners, autore del 2-0, e il tecnico chiude subito il discorso: "Non frega niente a nessuno… Frega che sia ridiventato Koopmeiners. Non ha uno strappo dentro la partita, ma ha questa qualità di andare sempre a una velocità sostenuta. Determina con il piede e con le scelte, lui se in condizione ce le ha queste cose. Siamo contenti di averlo messo nelle condizioni di poter rifar vedere che grande calciatore è". Sulla stessa linea il commento sulla ripresa della squadra: "Koopmeiners è ridiventato Koopmeiners, si è ricordato chi era. Il fatto che siamo alla Juventus è perché qualche qualità l'abbiamo, non te le regalano delle caratteristiche".
Juve, le parole di Spalletti
Il tecnico ha spiegato i due cambi dell'intervallo che hanno girato la partita: "Di solito si va a 60', 65' a fare il primo cambio. Alajbegovic sentiva questo dolore, quindi è più una scelta del suo stato fisico. Douglas è stata una scelta tecnica, tattica, perché non si riusciva a velocizzare l'azione". Per lui però la differenza l'ha fatta la testa: "Nel secondo tempo siamo stati pronti, reattivi dal punto di vista mentale. Dentro si subiva questa cappa che ci eravamo costruiti dentro lo scorrimento del primo tempo. Si è già fatto il discorso del carattere, della personalità, dell'avere questa maglia addosso. Oggi lo hanno fatto, sono diventati qualcosa dentro la partita. Nel primo tempo eravamo troppo poco". Anche l'approccio tattico è cambiato: "Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto: siamo andati a pressare, gli siamo andati addosso, abbiamo verticalizzato senza aspettare che facessero blocco squadra basso". Sui due subentrati, Woltemade e Sarr, il giudizio è misurato: "Sono entrati bene dentro lo sviluppo fatto dalla squadra. Hanno un ritmo e un andamento più che una spigolatura dentro la partita. Hanno un ritmo normale, non alto". Spalletti cita anche altri giocatori che si sono presi la scena nella ripresa: "McKennie ha preso decisioni, Cabal, Kelly, Bremer ha tirato due pallonate avanti".
"Ci siamo abituati a errori banali"
Alla domanda se si aspetti continuità, Spalletti non si sbilancia: "Non lo so io, boh… Bisogna andarlo a vedere. Ci siamo abituati ormai a errori di una banalità come nel primo tempo. Capita la situazione 'Non me l'aspettavo' ma come non te l'aspettavi. Lenti, compassati, non solo nella conduzione della palla ma proprio nelle scelte, nell'andare alla cosa successiva. Quando le cose le vedi al momento che accadono sei in ritardo. Perché le vedono tutti, ma non solo nel calcio. Nel secondo tempo si è anticipato qualcosa. Dobbiamo metterci più roba nelle partite".
"Ci serve una punta che giochi da punta, ora non l'abbiamo"
Il passaggio più delicato riguarda l'attacco. Di Woltemade, che ha sbloccato la gara entrando dalla panchina, Spalletti dice: "È un calciatore che lì ci può giocare. È tecnico, è uno che non strappa. Qualche palla addosso la prende, non è uno fisico che regge botta col centrale. Ha bisogno di giocare lì e scegliersi la posizione. È bravo nel dialogo coi compagni". Sul gol del tedesco rivendica le indicazioni date alla squadra: "Avevo chiesto a McKennie di riempire l'area quando la palla era sugli esterni". Su Kolo Muani il discorso si allarga: "Lui la interpreta così. Gli van fatte conoscere altre situazioni perché Kolo Muani ha le qualità per fare tutto. Ha fisico, velocità di corsa, arriva forte dopo 50 metri. Ha tutto". Poi arriva la frase più netta: "Ci vuole una punta che giochi da punta, ora non ce l'abbiamo. O meglio ce l'abbiamo, Kolo Muani, e non sta facendo bene in quella posizione lì. Ci vuole qualcuno che giochi in quella posizione lì. La punta ci vuole fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli".
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