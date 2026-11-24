Sorloth, Scamacca, Balogun e Varela: la lista dei potenziali nuovi centravanti della Juve
Un vero 9 a gennaio. Spalletti è uscito allo scoperto, forse anche per allentare la pressione del popolo bianconero nei suoi confronti, allontanare l’ombra (manifesta) di Conte e, per una volta, richiamare l’attenzione su un difetto vero, strutturale. Non è un alibi. Lo chiedeva in estate, non è arrivato il sostituto di Vlahovic. Manca il centravanti “fisico” su cui appoggiare il gioco della Juve, verticalizzare e dare un senso agli esterni d’attacco. Perché se hai acquistato le ali e disegnato il nuovo progetto pensando al 4-2-3-1, ma ti manca il riferimento centrale per guadagnare metri e crossare in mezzo all’area, il piano tattico va a farsi benedire, come sta dimostrando il campo. Lucio ha rimesso il tema centravanti sul tavolo. Chiederà uno sforzo supplementare a Kolo Muani, intensificherà il turnover con Woltemade, gestirà l’ingresso di Ekhator senza attribuirgli eccessive responsabilità, e attenderà un sostegno dalla dirigenza.
Juve, per un nuovo attaccante una cessione
La Juve, già da qualche settimana, gli ha promesso un rinforzo. Materia da trattare con prudenza, perché l’aumento di capitale stanziato dalla proprietà prevede un intervento per alzare la competitività della squadra, ma non esclude i paletti finanziari imposti dal “settlement agreement” con l’Uefa. L’ad Carnevali e il dt Massara in estate hanno allestito la rosa e lavorato calcolando il centesimo. Il costo totale della rosa iscritta all’Europa League non poteva superare quello stabilito a febbraio per gli spareggi Champions: somme e sottrazioni con stessi importi relativi al costo di cartellini, stipendi e ammortamenti. Quei parametri non cambieranno a febbraio. Lo spazio per l’inserimento di un nuovo acquisto prevederà una cessione o un’esclusione dalla lista senza scalfire il totale. La Juve insegue il quarto posto in Serie A, ma vuole arrivare in fondo all’Europa League, è bene ricordarlo. Per cui la dirigenza si muoverà tenendo un occhio aperto sui conti e l’altro guardando al futuro, ma l’investimento ideale non sempre è realizzabile a gennaio.
I nomi per l'attacco della Juve
I nomi sono conosciuti. In ordine sparso Sorloth, Scamacca, Balogun e Varela senza escludere new entry, occasioni o profili per adesso sconosciuti. Il norvegese è stato a lungo nei radar della Signora. Simeone lo sta utilizzando poco con l’Atletico Madrid. Il canadese David, ceduto in prestito con diritto di riscatto, può essere una chiave. C’è la controindicazione relativa all’età: tra pochi giorni Sorloth compie 31 anni. La Juve punta a un centravanti da progetto o cerca un’occasione? Scamacca, ai tempi del gol a Wembley con l’Italia, era il centravanti “disegnato al computer” per Lucio ct. A Bergamo stenta con Sarri. Spazio relativo. Giuntoli ha aperto alla possibile cessione, ma va pagato. La Dea, si sa, è una bottega cara. È un nome da tenere in caldo, perché Spalletti lo conosce, è italiano, ha l’età e le caratteristiche richieste. Il tecnico di Certaldo in Champions era rimasto abbagliato dalla forza straripante di Balogun, centravanti del Monaco. L’americano è uno capace di reggere il duello fisico, di girarsi e scappare verso la porta. In estate veniva valutato 50 milioni e saltò il suo trasferimento all’Everton. Ha ripreso a giocare, ma vuole lasciare il Principato. Ha 25 anni, a gennaio diventerà uno dei nomi più ambiti. Costi elevati anche per Varela, il portoghese esploso con il Monza e su cui il Benfica ancora detiene un diritto di riacquisto alla stessa cifra proposta. Il club brianzolo, puntando alla salvezza, difficilmente se ne priverà a gennaio.
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