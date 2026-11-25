Non è un centravanti classico e fisico, da “pallata” addosso come intende Spalletti, anche se è alto quasi due metri e il tecnico della Juve lo scelse a fine agosto, scartando l’opzione legata a Zirkzee. Woltemade, bello di notte, sta provando a convincerlo. Boniek non si offenderà se viene usato l’appellativo con cui lo chiamava l’avvocato Agnelli. Altri tempi, paragone impossibile, categorie diverse, ruoli differenti. Eppure in Europa League i numeri del tedesco spiccano: 3 gol e 2 assist in quattro partite, ma non ha solo lasciato il segno ogni volta in cui è stato impiegato da Lucio al centro dell’attacco. Nick ha concluso 14 volte in porta: è già salito sul podio del torneo per tiri. Secondo posto accanto a Prestianni, attaccante del Benfica. Li precede solo Joao Silva (Olympiacos) con 17. In Europa League forse è più facile, ma il gigante di Brema si sta adattando, prova a prendersi la Juve e dimostrare in un ruolo che Spalletti ritiene scoperto e su cui forse, in estate, si poteva fare qualcosa di diverso. Anche sul nome di Kolo Muani, va detto per amor di verità, convergevano il gradimento di tecnico e dirigenza.

Le scelte di Spalletti: tocca ancora a Woltemade Quei due funzionano meglio in coppia, sta raccontando il campo. Lucio ha provato a dividerli, richiamando l’esigenzia di alternarli con tante partite ravvicinate e soprattutto garantire spazio agli esterni d’attacco. In rosa, come noto, si rischia l’overbooking di ali e va preservato l’equilibrio dello spogliatoio. Tutti devono trovare posto. Woltemade è entrato domenica dopo l’intervallo per manifesta inconsistenza della Juve e il suo ingresso ha impresso la svolta: un gol e un assist a Koopmeiners per mettere a cuccia il Venezia. Kolo Muani, da ala sinistra, ha completato la festa calando il poker su rigore. Le mosse del tecnico di Certaldo sono imperscrutabili, ma seguendo il filo del turnover annunciato con largo anticipo questa volta il francese dovrebbe partire dalla panchina. Le fasce affidate a Conceiçao e Boga, Woltemade centravanti titolare, come è sempre accaduto in Europa League nei quattro precedenti con Nec, Celta Vigo, Rennes e Az Alkmaar. Domani all’Allianz Stadium si presentano i ciprioti dell’Omonia Nicosia e la Juve dovrà cercare di risolvere la pratica senza patemi: un altro passo in avanti avvicinerebbe i bianconeri alla qualificazione diretta agli ottavi. Per Woltemade si tratta di una nuova occasione. Le prossime partite indirizzeranno le mosse di mercato e forse il suo futuro. Gioca per essere acquistato a titolo definitivo a giugno: la Signora lo ha preso in prestito secco, senza alcun diritto di riscatto, per 3,6 milioni di euro (compresi oneri accessori). Un eventuale acquisto andrà negoziato con il Newcastle a fine stagione.