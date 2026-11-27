Infortunio Adzic , comunicato ufficiale della Juventus , proprietaria del cartellino. Il club bianconero, che la scorsa estate ha girato in prestito il trequartista al Sassuolo , ha reso noto l'entità del problema al ginocchio destro riportato durante la sosta per le nazionali. Adzic è stato costretto a sottoporsi a intervento chirurgico. Per lui la stagione dovrebbe essere finita.

Infortunio Adzic, il comunicato ufficiale della Juve

Il comunicato della Juve: "A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".