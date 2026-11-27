Adzic operato al ginocchio destro dopo l'infortunio in Montenegro-Cipro: il comunicato della Juve
Infortunio Adzic, comunicato ufficiale della Juventus, proprietaria del cartellino. Il club bianconero, che la scorsa estate ha girato in prestito il trequartista al Sassuolo, ha reso noto l'entità del problema al ginocchio destro riportato durante la sosta per le nazionali. Adzic è stato costretto a sottoporsi a intervento chirurgico. Per lui la stagione dovrebbe essere finita.
Infortunio Adzic, il comunicato ufficiale della Juve
Il comunicato della Juve: "A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".
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