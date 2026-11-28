Fabregas da grande, Spalletti non può sbagliare: Como-Juve a ruoli invertiti
INVIATO A TORINO - È un volo a planare, cantava Loredana Berté, alludendo alle sue sventure e alle sue paure. «Non sono una signora» sembra il titolo giusto per la Juve. Nobiltà perduta e da ritrovare, incompiutezze e titubanze. Neppure due vittorie di fila, segnando quattro gol al Venezia e altri quattro all’Omonia Nicosia, hanno allontanato dubbi e perplessità. Black-out inspiegabili si alternano ai colpi di genio. Dei bianconeri non ti puoi fidare totalmente e la partita a Como fa paura, segna quasi un confine oltre cui diventa impossibile vedere. Spalletti insegue, Fabregas comanda. Il mondo sembra rovesciato. E chi avrebbe mai osato immaginarlo? Solo dodici mesi fa, il tonfo sul lago cominciò a scavare la fossa per Tudor. I due successivi ko con Real Madrid e Lazio, nel giro di una settimana, provocarono la svolta e l’esonero del croato. Lucio, l’ex ct, si stava preparando a sbarcare alla Continassa. Ingresso emergenziale in corsa, bucando in volata l’inseguimento alla Champions. Cesc, non solo la Roma, passò davanti ai bianconeri in volata. Oggi la Signora è in ritardo per molteplici ragioni e si avvicina con circospezione all’appuntamento. Quasi da provinciale. Perché se non tirasse fuori umiltà, spirito di sacrificio e compattezza, uscirebbe a pezzi dal confronto, mandando all’aria con largo anticipo il suo campionato.
Juve, contro il Como è lo snodo del campionato
La macchina scintillante di Fabregas incute soggezione. Diciamo la verità: un pareggio fuori casa non sarebbe da buttare. La classifica suggerisce prudenza. Meno 5 dal Como, quinto a quota 26 e con una sola lunghezza di svantaggio rispetto al Milan. Un ko taglierebbe fuori i bianconeri dalla corsa Champions, li farebbe precipitare nel vuoto. Lucio ha cominciato a parlarne dopo la partita di Europa League. «Uno snodo importantissimo, un crocevia fondamentale, contro quel tipo di squadra e con quella forza. Al Como si fanno già i complimenti per la crescita, per come stanno portando avanti campionato e Champions, ma noi dobbiamo andare a giocare con intenzioni serie» l’avviso del tecnico di Certaldo. Come e quanto stesse pensando alla prossima partita era testimoniato da un turnover mai visto: otto cambi nel blocco dei titolari compreso il portiere (Neto arrugginito per Vicario) e la staffetta tra Cabal e Celik all’intervallo. Occhio alla statistica: non era mai successo, nella storia della Serie A, che il Como affrontasse la Juve con più punti in classifica. Lo stravolgimento dei ruoli si riflette in Europa.
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