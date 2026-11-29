Dopo Juve-Como 3-0 , Luciano Spalletti non concede alibi a Kolo Muani: espulso al 5' per aver colpito al volto Valle reagendo a una trattenuta. In diretta nel post-gara non usa giri di parole: "Questa ingenuità si spiega facile. Vuol dire che c’hai qualche filo staccato. Perché non puoi andar dentro, anche se hai ricevuto un fallo, una botta, e fare un fallo di reazione. Devo rivederlo, ma lui reagisce. Una cosa che non deve assolutamente succedere per l’importanza della gara e per le difficoltà che crei a tutti. Ma se lo fai bisogna suddividersi tutto quello che sta succedendo e andare a recuperare tutto quello che hai fatto".

Dallo studio di Dazn a Spalletti viene chiesto se Kolo Muani si è scusato: "Ma non c’è il tempo, non importa neppure. Il ragazzo lo conosciamo tutti, è perfetto come ragazzo ed un professionista serissimo: quando c’è il ritiro facoltativo è sempre lì. Una volta ci è venuto da solo perché ci tiene, ma è chiaro che qualche debolezza c’è. Una reazione così... Non è che sei affaticato. Non puoi farlo, punto e basta: per il risultato di una partita ti fai fare le peggiori cose dagli avversari, col VAR si vedono gli episodi. Ma una reazione determina che metti la squadra in difficoltà. Non c’è bisogno che si scusi, perché sicuramente gli dispiace, ma poi si butta all’aria il lavoro di una settimana. Avevamo preparato la partita lasciandoli fuori tutti per non farli arrivare con la stanchezza del giovedì sulle gambe. Ci crea una difficoltà enorme per la classifica , per il momento: se riesci a vincerla fai il balzo in avanti. Abbiamo parlato tutto la settimana di venirsela a giocare a viso aperto, di provare a vincerla: poi ti trovi menomato e in difficoltà per novanta minuti".

Spalletti non si dà pace: "Difficile giocare in inferiorità numerica dall'inizio contro il Como"

Spalletti è contrariato ai limiti della frustrazione per la partita compromessa ancor prima di iniziare: "Dispiacere, amarezza. Diventa difficile giocarla in inferiorità numerica dall’inizio contro il Como. Loro sono un cliente scomodo, sanno palleggiare, sanno giocare a calcio: se alzi la squadra rischi le imbucate a campo aperto. Loro sanno far valere la superiorità numerica. Noi siamo anche stati bene in campo nel primo tempo, c’era capitata anche la possibilità di fare gol. Poi non lo fai e succede che su una punizione passa la palla all’altezza della testa. E poi diventa tutti più difficile. In campo, viste le difficoltà, siamo stati anche bene. Ma novanta minuti in dieci li paghi. Paghi lo scotto se soprattutto quelle due, tre volte che recuperi palla e diventi insidioso non riesci a raccogliere quello che hai creato. Non è che puoi fare dieci situazioni da gol. In inferiorità numerica te ne capitano una o due e dovresti essere essere bravo a non concedere spazi".

Spalletti e il piano gara saltato: "Si è ribaltato tutto"

Piano gara saltato: “Avevamo tentato di tenere Kolo Muani più alto, vicino a Woltemade, per giocare il due contro due sui centrali e rinfoltire il centrocampo con un giocatore in più, con McKennie che si inseriva. Con tre centrocampisti succede che quello più alto arriva a finire l’azione nell’area di rigore. Quindi, i due attaccanti con McKennie che si inseriva. Era il tentativo di tenere più alto lui e il due contro due coi centrali, lasciando a McKennie libero nello spazio e non farlo tornare indietro a rincorrere l’esterno. Poi si è ribaltato tutto".