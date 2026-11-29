Follia Kolo Muani, espulso dopo 5 minuti! Spalletti lo consola, ma lui...
Kolo Muani espulso al 5' di Como-Juve, posticipo domenicale della tredicesima giornata di Serie A. L'attaccante dei bianconeri è stato trattenuto da Valle. Dopo essersi divincolato, ha reagito colpendo al viso, a palla lontana, il terzino sinistro del Como. Su segnalazione del secondo assistente di linea, Perrotti, l'arbitro Mariani gli ha mostrato il cartellino rosso dopo aver ammonito per gioco scorretto il cursore di fascia di Fabregas. Al momento dell'uscita dal rettangolo di gioco Spalletti ha provato a consolare il suo numero 9 che, però, sconsolato, ha guadagnato gli spogliatoi.
Spalletti ridisegna la Juve dopo l'espulsione di Kolo Muani
In inferiorità numerica, Spalletti ha ridisegnato la Juve, partita con il 3-5-2, con il 4-4-1 con McKennie e Cambiaso sugli esterni e Woltemade unica punta. Gara in salita, nonostante nel prepartita lo stesse Spalletti avesse dichiarato, in diretta su Dazn, di attendersi un approccio all'altezza dell'avversario di turno per svoltare in campionato: "Dobbiamo aspettarci una Juve che entra in campo con il ritmo nella testa, perché loro faranno così. Sappiamo giocare a calcio. Siamo davanti a una di quelle partite che cambiano il racconto di quello che puoi essere. Le crescite non vengono per caso, ma facendo grandi prestazioni in grandi partite. E questa lo è".
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