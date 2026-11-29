Kolo Muani espulso al 5' di Como-Juve , posticipo domenicale della tredicesima giornata di Serie A . L'attaccante dei bianconeri è stato trattenuto da Valle . Dopo essersi divincolato, ha reagito colpendo al viso, a palla lontana, il terzino sinistro del Como . Su segnalazione del secondo assistente di linea, Perrotti , l'arbitro Mariani gli ha mostrato il cartellino rosso dopo aver ammonito per gioco scorretto il cursore di fascia di Fabregas . Al momento dell'uscita dal rettangolo di gioco Spalletti ha provato a consolare il suo numero 9 che, però, sconsolato, ha guadagnato gli spogliatoi.

Spalletti ridisegna la Juve dopo l'espulsione di Kolo Muani

In inferiorità numerica, Spalletti ha ridisegnato la Juve, partita con il 3-5-2, con il 4-4-1 con McKennie e Cambiaso sugli esterni e Woltemade unica punta. Gara in salita, nonostante nel prepartita lo stesse Spalletti avesse dichiarato, in diretta su Dazn, di attendersi un approccio all'altezza dell'avversario di turno per svoltare in campionato: "Dobbiamo aspettarci una Juve che entra in campo con il ritmo nella testa, perché loro faranno così. Sappiamo giocare a calcio. Siamo davanti a una di quelle partite che cambiano il racconto di quello che puoi essere. Le crescite non vengono per caso, ma facendo grandi prestazioni in grandi partite. E questa lo è".