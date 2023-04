Diretta Juve, le reazioni dopo la sentenza: ridati i 15 punti LIVE

ROMA - Il giorno dopo è quello dei commenti e delle reazioni tra social e dichiarazioni sulla sentenza della Juventus , alla quale sono stati restituiti i 15 punti in classifica in attesa di un nuovo giudizio della corte federale. Segui in diretta tutta la giornata post sentenza per vivere tutte le reazioni sul caso plusvalenze.

9:28

Mourinho: "Siamo in Italia..."

Mourinho ha reagito con queste parole alla sentenza sulla Juventus: "Siamo in Italia, sono tre mesi che dico che sarebbe finita così. Per me non cambia niente". LEGGI TUTTO

9:00

Tiago Pinto: "Rido per non piangere"

Anche Tiago Pinto ha commentato la decisione di ridare i 15 punti alla Juventus: ""Devo ridere per non piangere", questo l'esordio della sua dichiarazione. LEGGI TUTTO

8:35

Danilo: "Premio meritato"

"Ora la classifica è più bella, siamo al terzo posto e vicini al secondo: è un premio meritato per ciò che abbiamo fatto": così il difensore della Juventus, Danilo, a Sky dopo aver ritrovato i 15 punti con la sentenza. "E' un premio meritato per ciò che abbiamo fatto - continua dopo aver conquistato la qualificazione alle semifinali di Europa League - e non abbiamo mai cercato alibi: questa classifica ci dà più tranquillità, ma non guardiamola troppo e abbiamo 45 giorni per fare qualcosa di bello".

8:05

La reazione di Calvo

Il commento a caldo sulla sentenza è arrivato anche da Francesco Calvo, nuovo Chief Football Officer della Juve: "La sentenza è arrivata tardi, ma l'abbiamo vissuta con serenità. C'è rammarico perché il ricorso dell'ex Presidente Agnelli, di Paratici, di Cherubini e di Arrivabene non è stato accolto". LEGGI TUTTO

7:35

Le parole di Allegri

"Per noi i punti sono sempre stati quelli conquistati sul campo, l’ho sempre detto. I ragazzi se li sono conquistati sul campo e ora sono visibili". Questa una parte delle dichiarazioni di Allegri prima della gara contro lo Sporting Lisbona. LEGGI TUTTO