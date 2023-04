Juve, la notizia è pessima

ROMA - Provo a chiarire quello che è successo ieri. Il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato la colpevolezza della Juventus (le inibizioni di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene risultano definitive: conservo molti dubbi sulle eventuali responsabilità di quest’ultimo) stabilendo tuttavia che i 15 punti di penalizzazione sono scarsamente motivati.

L’impianto accusatorio del procuratore Chiné ha così retto nella sostanza e nella forma. Il rinvio alla Corte d’appello federale servirà a rideterminare - attraverso un altro processo - la quantità di punti da togliere ai bianconeri.

La questione dei tempi divide gli esperti: c’è chi sostiene che entro fine maggio si conoscerà l’esito del processo e chi, sbagliando, parla di penalizzazione da scontare la prossima stagione.

Nel processo di rinvio Chiné dovrà quindi richiedere la nuova sanzione di natura afflittiva al momento del dibattimento. Un esempio, se in quella data la quinta in classifica, quindi prima non qualificata, dovesse essere sotto di 7 punti (la consideriamo tra le prime quattro), la Juve verrebbe penalizzata di 8. Altro ricorso e altro appello.

Sono curioso di verificare cosa accadrà agli altri club sotto osservazione da parte di sei procure.