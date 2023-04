Sentenza Juve, l’afflittività è un tema medievale

Ho ricevuto numerosi commenti al fondo che ieri ho dedicato alla decisione del Collegio di Garanzia sul caso Juve. Mi ha colpito quello di un intellettuale del quale, senza la sua autorizzazione, non posso fare il nome. «Sei stato tra i pochi o unico a capire che la pilatesca decisione di ieri, e la furbizia Taucer, non è un vantaggio per la Juve. Ma si può fare un passo in più: alla “slealtà sportiva” sta corrispondendo una “slealtà istituzionale”. Non penso allo scambio Gravina vice se tiene la Juve fuori dalle coppe, ma al concetto di “afflittività” il cui superamento, anche con Beccaria, segnò l’avvio illuminista della determinazione della pena solo in base al reato e finalizzata al recupero. L’afflittività è un tema medievale; la cosiddetta afflittività erogata a fine campionato è solo una determinazione discrezionale della pena (gli do quanto basta per…), il che è l’antigiurisprudenza moderna».