Processo Juve, la difesa del club al contrattacco

Da un tavolo all'altro, la stagione più lunga e tormentata della Juve è quella che si sta disputando fuori dal campo. Entro oggi, infatti, i legali bianconeri dovranno consegnare la memoria difensiva riguardante il secondo filone di indagini la cui chiusura è stata notificata il 12 aprile dalla Procura Federale: si parla di manovre stipendi, partnership con altri club, rapporti con gli agenti, si parla della presunta violazione dell'articolo 4.1 («lealta, probità, correttezza»), coinvolta la Juve e diversi dirigenti o ex dirigenti (Agnelli, Paratici, Nedved, Gabasio, Cherubini, Manna, Morganti, Braghin). E uno dei punti chiave della difesa bianconera potrebbe riguardare proprio l'articolo contestato, il 4.1 e non il 31 (violazioni gestionali) come fatto nel processo plusvalenze, distinto ma strettamente collegato anche o soprattutto per la paternità di questa indagine della Procura Federale da poter assegnare all'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino. Ci sono poi fino a 30 giorni di tempo per la decisione di Giuseppe Chiné di archiviare o, come sembra, procedere al deferimento della Juve e dei suoi dirigenti (tutti o alcuni) con l'ipotesi patteggiamento sempre chiara sullo sfondo. Intanto prosegue anche l'altra partita, si aspettano sempre le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport dopo il rinvio alla Corte d'Appello Federale della precedente sentenza sul caso plusvalenze nei confronti della Juve (confermata invece la pena per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene). E alla finestra resta la Uefa, che ha avviato a sua volta le proprie indagini già lo scorso dicembre.