Perché la svolta Juve riguarda Bologna, Cagliari, Samp, Udinese, Sassuolo e Atalanta

Il patteggiamento della Juve accolto dal Tribunale federale comporterà importanti effetti collaterali in chiave Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo, Udinese e Atalanta. Sono, queste, le sei società poste sotto la lente d'ingrandimento dall'inchiesta Prisma della Procura della Repubblica di Torino per le presunte partnership "opache" con il club torinese, in relazione ad alcuni trasferimenti di mercato. Le società chiamate in causa hanno sempre protestato la regolarità delle loro condotte. I magistrati piemontesi hanno inviato i risultati delle loro indagini alle procure delle città interessate: allo stato attuale, risulta che i loro colleghi di Bologna e Cagliari abbiano aperto i fascicoli relativi ai trasferimenti di Orsolini e Cerri.