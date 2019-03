Lazio, Lotito: «Il nuovo stadio? Chiedete al Comune»

ROMA - «Quando vedremo il nuovo stadio della Lazio? Bisogna chiederlo all'amministrazione comunale, perche' se dipendesse da noi lo faremmo subito». Lo ha dichiarato il presidente della Lazio, Claudio Lotito. «Io sono stato il primo a proporre un concetto di stadio polifunzionale - ha proseguito il patron biancoceleste a margine del XXXVI Congresso nazionale della Federazione medico sportiva italiana all'Hotel Rome Cavalieri - all'epoca l'amministrazione comunale non si dimostrò favorevole, adesso vediamo: a Roma ci sono due squadre e se l'amministrazione è al di sopra delle parti deve trattare entrambi i club alla stessa maniera». Lotito non ha voluto invece commentare la situazione relativa a San Siro, con i due club milanesi che sembrerebbero intenzionati a spostarsi dal Meazza: «Le squadre sono Milan e Inter, la Lazio non può esprimere giudizi non conoscendo la realtà e le condizioni che vengono richieste alle due società», ha concluso il patron biancoceleste.

INTER-LAZIO - «Inter-Lazio sfida a distanza tra Icardi e Immobile? Non si tratta di questo: io mi auguro che ci sia grande spettacolo e che la Lazio possa esprimere il cento per cento delle sue potenzialità. Non possiamo fare pronostici». Lo ha dichiarato il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, a due giorni da Inter-Lazio, posticipo della 29^ giornata del campionato di Serie A che si disputerà domenica sera a San Siro. «Il caso Icardi? Non esprimo giudizi sulle cose che non conosco: già ho le cose da gestire in casa mia, pensate se devo preoccuparmi per i problemi degli altri», ha proseguito il patron biancoceleste a margine del XXXVI Congresso della Federazione medico sportiva italiana a Roma.«Se sarò domenica in tribuna a San Siro? Mi auguro di si», ha chiosato Lotito che potrebbe tornare a seguire la Lazio in trasferta quattro anni dopo l'ultima volta.

CORREA: «INTER? SERVIRANNO TESTA E CUORE»