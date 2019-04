Serie A Lazio, i convocati di Inzaghi per il Sassuolo

ROMA - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara di oggi pomeriggio (ore 18) contro il Sassuolo, in programma all'Olimpico di Roma. Due gli indisponibili non presenti in lista, entrambi alle prese con acciacchi fisici: Berisha e Lukaku. Questo l'elenco completo dei convocati: Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha. Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Romulo, Wallace. Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo. Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto.