Serie A, nessuna prova televisiva per Mandzukic. Otto squalificati

ROMA - Nessuna sanzione per Mario Mandzukic a seguito degli episodi di Juventus-Milan. Il giudice sportivo ha, infatti, "deciso di non adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante bianconero dopo l'episodio con Romagnoli nel secondo tempo del match di sabato all''Allianz Stadium". La decisione, si legge nel comunicato, è arrivata dopo aver "acquisite ed esaminate le relative immagini televisive" e, "rilevato, in disparte il profilo dell'ammissibilità della prova televisiva nella presente fattispecie, che il Giudice è chiamato comunque a valutare, a termini della predetta norma, la sussistenza di requisito della condotta violenta" e "considerato che il caso in specie il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta".

SQUALIFICATI - Sono in tutto ottogli squalificati, tutti per un turno dal giudice sportivo, in relazione all'ultima giornata: Mattia Bani (ChievoVerona), Stefano Sturaro (Genoa), Marvin Zeegelaar (Udinese), Milan Badelj (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Luca Ceppitelli (Cagliari), Aleksandar Kolarov (Roma) e Domenico Maietta (Empoli). Ammenda di 3.000 euro per la Sampdoria "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara".