Lazio, Inzaghi: «Lotta Champions? Si deciderà nelle ultime due giornate»

ROMA - "Bravi i ragazzi ad interpretare bene la gara fin da subito". Così un soddisfatto Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei biancocelesti con l'Udinese. "Nel primo tempo avremmo potuto fare un gol in più, nella ripresa invece c'è stato un piccolo calo. A parte il rigore per loro non abbiamo concesso quasi nulla, però se Strakosha non avesse parato il rigore la partita si sarebbe riaperta. Oggi avevamo Luis Alberto squalificato e Cataldi con un problema al polpaccio, ma sono davvero contento di come sono entrati in campo Badelj, Bruno Jordao e Wallace - ammette -.

Le partite si decidono negli ultimi 20 minuti e i due punti persi nel finale con il Sassuolo ci bruciano ancora. Certo non dovevamo perdere sabato con il Milan, ma adesso è inutile guardare indietro. Abbiamo ottenuto tre punti importanti e dobbiamo preparare al meglio la gara con il Chievo. Le difficoltà di Immobile sotto porta? Sinceramente non sono preoccupato, le occasioni le ha.

E' solo un momento che passerà, oggi è stato utilissimo alla squadra". Il tecnico della Lazio, poi, conclude sulla volata Champions: "Si deciderà nelle ultime due giornate, nonostante la sconfitta con il Milan è ancora tutto aperto e ci sono tante squadre forti e ben costruite - conclude Inzaghi -".

