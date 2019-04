Tensione in casa Lazio: duro confronto Inzaghi-calciatori

FORMELLO (Roma) - Pasqua e Pasquetta di lavoro in casa Lazio. Troppo pesanti le scorie del post-sconfitta col Chievo e tutti gli inutili calcoli mentali che ne derivano (con una vittoria, che sembrava scontata, il Milan sarebbe stato a -1). La Champions non è ancora del tutto compromessa, le 4 lunghezze di distanza non appaiono ancora irrecuperabili, certo è che al gruppo biancoceleste serve una scossa, dopo un pareggio e tre ko nelle ultime 4, con squadre estremamente alla portata. Tra poco più di 48 ore c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan e Simone Inzaghi sa benissimo che è la partita che può cambiar faccia alla stagione, tanto nel bene quanto nel male. Per questo si è reso protagonista di un duro confronto con la totalità della rosa: il tecnico ha cercato di capire quale "virus" aleggi nel gruppo e cosa abbia portato la squadra ad un tracollo simile, sfociato in episodi di nervosismo (Milinkovic e Luis Alberto espulsi). Bastone e carota dunque, con la tifoseria sul piede di guerra che attende proprio la trasferta d San Siro prima di dar libero sfogo alla propria frustrazione.