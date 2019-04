Lazio, Milinkovic: «Spero di tornare per la finale di Coppa Italia»

ROMA - «Speriamo di tornare in campo per la finale di Coppa Italia». Sergej Milinkovic-Savic non è la fotografia dell'ottimismo. Il serbo, costretto a lasciare il campo nel primo tempo di Milan-Lazio per una bruttissima distorsione al ginocchio e alla caviglia, si è sottoposto in giornata agli esami di rito alla clinica Paideia, nel tentativo di fare luce su un infortunio che rischia di interrompere anzitempo la sua stagione.

TEGOLA PER INZAGHI - Non è un danno a brevissimo termine per Inzaghi, che non avrebbe potuto contare comunque su Milinkovic nella sfida con la Sampdoria per squalifica, ma il guaio fisico del serbo non è di poco conto: il primo riscontro è di "doppia distorsione al ginocchio e alla caviglia". Poco prima degli esami, Milinkovic ha dichiarato di sperare nel rientro per la finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi e la Lazio, nonostante le difficoltà del "Sergente" in questa stagione, sperano di poter contare su di lui nel momento più importante dell'anno.