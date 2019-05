Lotito al Corriere dello Sport con la Coppa Italia: Inzaghi alla Juve?...

ROMA - Claudio Lotito al Corriere dello Sport con la Coppa Italia. Il presidente più vulcanico della Serie A racconta ai lettori il suo grande trionfo. Alla soddisfazione per il settimo trofeo in questa competizione messo in bacheca, seguono i progetti per il futuro.

FUTURO INZAGHI - «E' un problema che per me non si pone: io sono indisponibile, non so cosa voglia fare lui..» Cosi' Claudio Lotito, in un forum al Corriere dello Sport, risponde alle domande sulla possibilità che Simone Inzaghi vada alla Juve. «Il tecnico è stato fondamentale nella crescita della Lazio, e io l'ho fortemente voluto come allenatore, prima alle giovanili e poi in prima squadra - ha aggiunto il presidente della Lazio - Tra noi c'è un rapporto personale. Se mi chiedesse di andare alla Juve? Mi addolorerebbe, non avrebbe capito che tipo di rapporto ho io. Ma è una possibilità che non mi prefiguro, poi la vita...Ma non sono abituato a fasciarmi la testa prima». «La Juve un punto di arrivo? Perchè non lo può essere anche la Lazio?», ha anche detto Lotito.

PROSSIMI OBIETTIVI? - Difficile fare previsioni future ma, a campionato finito, ci sarà tempo per le riflessioni. Testa, dunque, ai futuri obiettivi, a cui la Lazio punta sull'onda del successo odierno. «Se le persone che ci stanno continueranno a lavorare all’ unisono per raggiungere determinati obiettivi, arriveremo lontano». ha concluso Lotito.