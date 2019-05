Lazio, festa a Formello. Lotito ai tifosi: «Inzaghi? Resta»

ROMA - Proseguono i festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia in casa Lazio, dopo il post partita dell'Olimpico con il Bologna. A Formello i biancocelesti hanno affrontato in amichevole il Rocca di Papa. La gara d'allenamento si è svolta a porte aperte, con un bagno di folla da parte dei tifosi in festa insieme alla squadra. Il match si è concluso 10-0 in favore degli uomini del tecnico Simone Inzaghi. Le reti portano la firma di Immobile, autore di una doppietta, Bastos su calcio di rigore, Romulo, Cataldi oltre che dei giovani Zitelli e Capanni, protagonista di una tripletta (più un autogol degli ospiti). A bordo campo presente anche il presidente Claudio Lotito, che ha risposto alle domande sul futuro allenatore: "Inzaghi? Resta".

Lazio, allenamento a porte aperte: 3mila tifosi a Formello

VERSO IL TORINO- L'allenatore piacentino ha testato la formazione che potrebbe scendere in campo allo stadio Olimpico Grande Torino. Proto dovrebbe vedersi tra i pali, Cataldi e Badelj puntano a una chance a centrocampo, Romulo si è mosso da intermedio in mediana. Ci sarà spazio per qualche giovane, soprattutto a partita in corso, così come accaduto con l'esordio di Armini nell'ultima partita contro il Bologna.