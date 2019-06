Tare: "Milan? Tutto può succedere"

ROMA - "Amo la Lazio ma sono un professionista. Tutto può succedere nel nostro mondo". Il ds della Lazio Igli Tare con la lunga intervista rilasciata al canale albanese Top-channel non spegne ma alimenta le ultime voci di mercato che lo vedono vicino al nuovo Milan targato Paolo Maldini.

Tare, la Lazio è un grande club

"Interesse del Milan? Sono cose positive per un certo senso. Devi anche sapere come gestirle bene. Ma soprattutto, sono in un grande club e in un ambiente molto familiare. Per quanto riguarda il domani, non posso prevederlo. La Lazio è un club molto grande - ha continuato il ds biancoceleste - ma come professionisti tutto può succedere nel nostro mondo. Ciò che è importante è il momento attuale, essere felici e sentirsi bene, avere successo nel mio campo e avere il giusto entusiasmo ed essere circondato in un ambiente positivo. Ora è il momento più difficile per preparare una stagione calcistica. Quando la squadra è in ferie, è compito del Direttore occuparsi della preparazione della prossima stagione, dell'acquisto e della vendita del giocatore e soprattutto iniziare la stagione nel modo giusto".

Inzaghi ha scritto la storia della Lazio

Nella lunga intervista parla anche della trattativa che ha portato al rinnovo fino al 2021 di Simone Inzaghi: "Non è un problema convincerlo o meno. È una questione di rapporto, prospettive che possono essere offerte all'allenatore. Simone ha scritto la storia della Lazio, sono 20 anni che è legato a questo club. Da un lato è semplice convincere, d'altro canto, deve essere convinto del progetto che il club gli propone. Dopo un periodo di riflessione di quasi 2 settimane, siamo riusciti a concretizzare il rinnovo del contratto per le prossime due stagioni. Credo che il suo ciclo con la Lazio non sia ancora chiuso".