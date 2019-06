"Lazio, Badelj è scontento. Il Fenerbahce lo tenta"

ISTANBUL (Turchia) - La Lazio potrebbe trovarsi presto ad affrontare una vera e propria rivoluzione a centrocampo: se difficilmente resterà in biancoceleste Milinkovic-Savic, è incerta anche la posizione di Milan Badelj, arrivato a parametro zero la scorsa estate dalla Fiorentina, ma relegato da Simone Inzaghi per tutta la stagione appena conclusa al ruolo di vice-Leiva. Il calciatore, secondo quanto riportato da Fotospor, è tutt'altro che soddisfatto della sua attuale condizione e si starebbe guardando intorno alla ricerca di un club che possa garantirgli maggiore continuità. Dopo l'ipotesi Bordeaux, guidato dal mentore del croato, Paulo Sousa, il media turco rilancia la candidatura del Fenerbahce, la cui dirigenza vorrebbe far valere gli ottimi rapporti con Tare. Lotito, per Badelj, chiede non meno di 7,5 milioni di euro, cifra alla portata dei "Canarini Gialli" e che garantirebbe una plusvalenza piena, essendo arrivato a costo zero.