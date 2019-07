Auronzo-Lazio 0-18: triplette di Luis Alberto e Correa

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Passeggiata di salute per la Lazio,che supera l'Auronzo, nella prima amichevole del ritiro estivo, per 18-0. Due reti in meno rispetto allo scorso anno per la squadra di Simone Inzaghi, due in più del 2017, quando finì 16-0. Il tecnico piacentino sarà certamente soddisfatto dei nuovi, soprattutto Vavro e Lazzari autori di una prova convincente e di spunti interessanti. Rimandato il giudizio su Adekanye, vivace e propositivo ma particolarmente falloso sotto porta. La goleada porta la firma di Correa e Luis Alberto (triplette), Caicedo, Acerbi, Parolo e Patric (doppiette), più Leiva, André Anderson, Adekanye ed un autogol.

80' FISCHIO FINALE - La prima uscita stagionale della Lazio termina con un'agevole vittoria per 18-0.

79' 18-0: DOPPIETTA ANCHE PER PATRIC - Tap-in facile facile per lo spagnolo, servito perfettamente da Adekanye, abile nel superare due avversari in dribbling

78' 17-0: SI SBLOCCA ADEKANYE - Al settimo tentativo, l'olandese batte Zambelli correggendo in rete l'ottimo suggerimento di Luis Alberto.

74' 16-0: AUTOGOL DI M. FRESCURA - Sprint di Vavro sul fondo e pallone teso in mezzo, Adekanye sfiora soltanto, è sfortunato invece l'impatto col pallone del difensore dell'Auronzo.

72' 15-0: TRIS DI LUIS ALBERTO - Lo spagnolo trova la tripletta con una potente conclusione dalla distanza.

70' 14-0: DOPPIETTA PER ACERBI - Splendida conclusione al volo del difensore ex Sassuolo su cross di Parolo.

68' ADEKANYE, GIORNATA NO - Ottimo inserimento tra i difensori dell'Auronzo poi, a tu per tu con Zambelli, spara fuori.

66' 13-0: PATRIC - Piattone vincente del terzino spagnolo sul cross di Parolo.

62' ANCORA UN ERRORE DI ADEKANYE - Quarto errore dell'attaccante di origine nigeriana: servito da Patric, da due passi spedisce il pallone a lato.

60' CHE CHANCE PER ADEKANYE! - Il pubblico rumoreggia sull'errore dell'ex Liverpool, che spara alta da pochi metri.

58' 12-0: ANDERSON - L'italo-brasiliano si mette in luce prima con un'incursione, poi con un preciso tiro ad incrociare che batte Zambelli.

56' 11-0: DOPPIETTA ANCHE PER LUIS ALBERTO - Magia dello spagnolo che mettere a sedere Zambelli con un delizioso tocco di suola e deposita in rete.

54' 10-0: DOPPIETTA PER PAROLO - Zambelli rinvia male, Parolo raccoglie il pallone e lo piazza all'angolino.

51' PAROLO FUORI DI POCO - Iniziativa di André Anderson che allarga il gioco, il tiro di Parolo esce di un soffio.

47' ADEKANYE PERICOLOSO - L'olandese prova a timbrare il cartellino, ma trova nuovamente Zambelli sulla propria strada a negargli la gioia del gol.

45' 9-0: LUIS ALBERTO - Ancora uno spunto di Patric, poi il tiro di giustezza dello spagnolo vale la prima rete della seconda frazione.

43' CI PROVA ADEKANYE - Subito protagonista l'olandese servito da Pratic, Zambelli intercetta la conclusione.

41' LE SQUADRE RIENTRANO IN CAMPO - Inizia il secondo tempo, Inzaghi getta Adekanye nella mischia.

FINE PRIMO TEMPO - La prima frazione termina sul punteggio di 8-0 in favore della Lazio: tripletta di Correa, doppietta di Caicedo e reti Parolo, Leiva ed Acerbi.

41' 8-0: ANCORA CORREA - Nel primo minuto di recupero del primo tempo (da 40'), ennesima pregevole discesa di Lazzari, che serve al Tucumano un pallone da spingere soltanto dentro.

39' CAICEDO SFIORA LA TRIPLETTA - Ottima iniziativa di Lazzari sulla destra, cross per Caicedo e l'Auronzo si salva in corner.

34' 7-0: ACERBI - Sugli sviluppi di un corner battuto da Lazzari, deviazione aerea vincente di Francesco Acerbi.

32' 6-0: DOPPIETTA PER CORREA - Azione personale dell'argentino e tiro da posizione defilata: la sfera s'infila all'angolino più lontano.

30' 5-0: ANCORA CAICEDO - Riva nega il gol a Vavro, che svetta più in alto di tutti poi, dopo un batti e ribatti, la Pantera trova il tap-in.

23' 4-0: CAICEDO - Numero di Luis Alberto che semina il panico, Riva respinge di piede, subentra Correa che finta il tiro e serve l'ecuadoregno il quale, da due passi, non sbaglia.

22' DOPPIA OCCASIONE - Per due volte, Riva è strepitoso su Caicedo.

20' SI VEDE LAZZARI - Tentativo del neo-acquisto: il suo tiro, smorzato da una deviazione, è bloccato da Riva.

17' PAROLO SFIORA IL POKER - L'ex Parma s'inserisce sul traversone di Luis Alberto ed impatta di testa: palla alta di un soffio.

13' 3-0: LEIVA - Tris del brasiliano su suggerimento di Luis Alberto, con un piattone sinistro che spiazza Riva.

11' 2-0: PAROLO - Il raddoppio arriva di testa, dopo il cross di Luis Alberto e l'ottima torre di Vavro.

6' 1-0: CORREA - Il primo gol stagionale porta la firma di Correa: il suo tiro a giro è imparabile per Riva.

5' LULIC PERICOLOSO - Azione personale, discesa e tiro: l'incrocio dei pali dice no.

2' CI PROVA PATRIC - Tiro dal limite dello spagnolo, Riva blocca.

Partita iniziata alle ore 17 - Lazio in maglia d'allenamento celeste, casacca bianca con bande verticali blu e rosse per l'Auronzo. Circa 400 tifosi presenti sugli spalti del campo Zandegiacomo.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

AURONZO (3-5-2): Riva; Zandegiacomo, L. Frescura, M. Frescura; Zanella, Vecellio, Del Favero, Doriguzzi, D'Ambros; Limaja, Bianchi. Allenatore: Oliviero