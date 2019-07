Lazio, Radu è ad Auronzo: "Chiedo scusa, bello tornare a casa"

AURONZO DI CADORE - Riecco Stefan Radu, quasi come un nuovo acquisto. Ricucito lo strappo con la Lazio di cui si è parlato in queste ultime settimane, il romeno torna da leader. Questa mattina ha svolto le visite mediche in Paideia e poi si è messo in marcia per raggiungere i compagni in ritiro ad Auronzo. All'arrivo in Veneto il veterano dello spogliatoio biancoceleste è stato accolto da un boato dei tifosi, legatissimi a lui. In conferenza stampa Radu ha spiegato i motivi del possibile addio alla Lazio, poi rientrato.

Radu: "Emozionato come il primo giorno"

Radu non si discute. Il popolo della Lazio lo ama, tecnicamente è ancora un giocatore più che valido e di sicura affidabilità difensiva. Inzaghi ci ha messo lo zampino per tenerlo. In conferenza stampa Stefan ha chiarito emozioni e motivazioni della quasi separazione: "Sono emozionato come se fosse il primo giorno, voglio ringraziare la società ed il presidente per l’opportunità che mi ha dato di tornare a far parte della grande famiglia laziale, è stato il momento puoi buio della mia carriera, sono emozionato, voglio ripagare tutti sul campo".

Radu: "Chiedo scusa, posso dare ancora tanto"

Radu ha ammesso i propri errori ed ora si dice pronto a ripartire per il bene della Lazio: "Da marzo non sono stato più io come uomo, ammetto di aver sbagliato, ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto. Non riuscivo a guarire dall’infortunio alla caviglia e ho iniziato a pensare in negativo, ho pensato male verso la società ed i compagni, sono qui a chiedere scusa. Mi considero un nuovo acquisto di questa rosa, ho tanta esperienza, so che posso dare ancora tanto per questa squadra. Offerte? Ho ricevuto tante richieste ma tutte declinate”.

Stefan Radu in azione con la maglia della Lazio