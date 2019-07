Top 11 Cadore-Lazio, diretta ore 17: probabili formazioni e dove vederla in tv

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Dopo la sgambata con l'Auronzo, terminata di 18-0 con Correa e Luis Alberto in grande spolvero, amichevole nella quale Simone Inzaghi ha potuto sorridere anche per l'ottimo inserimento dei nuovi (da Lazzari a Vavro, passando per Adekanye), la Lazio si appresta a giocare la seconda amichevole stagionale, oggi alle 17, contro la Top 11 Radio Club di Cadore. Sarà la terza sfida tra le due compagini, dopo il 9-1 di due estati fa (doppietta di Immobile) ed il 14-0 dello scorso anno (tris di Rossi).

Lazio, di corsa verso la nuova stagione

Probabile formazione

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Lazzari, Di Gennaro, Cataldi, Badelj, Durmisi; Luis Alberto; Rossi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in tv

La partita, in programma alle ore 17, sarà trasmessa in diretta dal canale 233 di Sky, Lazio Style Channel. Gli account ufficiali della Lazio, così come il nostro sito, metteranno a disposizione il live del match con tutti gli aggiornamenti più importanti.