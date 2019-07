Top 11 Cadore-Lazio, diretta ore 17: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Dopo la sgambata con l'Auronzo, terminata di 18-0 con Correa e Luis Alberto in grande spolvero, amichevole nella quale Simone Inzaghi ha potuto sorridere anche per l'ottimo inserimento dei nuovi (da Lazzari a Vavro, passando per Adekanye), la Lazio si appresta a giocare la seconda amichevole stagionale, oggi alle 17, contro la Top 11 Radio Club 103 Cadore. Sarà la terza sfida tra le due compagini, dopo il 9-1 di due estati fa (doppietta di Immobile) ed il 14-0 dello scorso anno (tris di Rossi).

41' FINE PRIMO TEMPO - Dopo un minuto di recupero, termina la prima frazione (da 40'): si va al riposo sul 4-0, frutto della doppietta di Immobile e delle reti di Cataldi e Caicedo.

39' CI PROVA CATALDI - Il tiro al volo del centrocampista prodotto del vivaio biancoceleste termina alto di poco.

37' 4-0: DOPPIETTA PER IMMOBILE - Ennesimo cross di Lazzari, il bomber campano batte Comello con un piattone di prima intenzione.

35' PRIMO CAMBIO - Nella Lazio, fuori Wallace e dentro Jorge Silva.

27' 3-0: CAICEDO - Strepitoso Comello sulla rovesciata di Milinkovic, contro-cross di Badelj e Caicedo, di testa, fa 3-0.

24' 2-0: IMMOBILE - Lazzari lancia Immobile che s'invola verso Comello e lo batte, di destro, con uno scavetto.

23' ANNULLATO IL RADDOPPIO - Caicedo la mette dentro, ma è tutto inutile.

20' CI PROVA LAZZARI - L'ex Spal va al tiro dalla distanza, ribattuto, ci riprova, ma Comello blocca.

16' 1-0: CATALDI - La Lazio sblocca il match: Immobile si disimpegna in area e mette in mezzo per Danilo Cataldi che, di piatto, fa 1-0. Comello tocca il pallone, ma non riesce ad evitare che varchi la linea.

14' OCCASIONE TOP 11 - In contropiede, i padroni di casa impegnano Guerrieri con D'Alpaos.

12' RADU SFIORA IL GOL - Si mette subito in mostra il difensore rumeno reintegrato in rosa: il suo colpo di testa è respinto di pugno da un Comello in forma smagliante.

10' CAICEDO CI RIPROVA - Ancora Caicedo che prova a sbloccare il risultato, ma Comello si oppone di nuovo, parando in tuffo.

9' DOPPIA CHANCE PER CAICEDO - L'attaccante ecuadoriano ci prova due volte da pochi passi, trovando sulla propria strada uno strepitoso Comello.

2' IMMOBILE PERICOLOSO - Iniziativa di Lazzari sulla destra, il bomber campano ci prova di testa: pallone alto di poco.

1' PARTITI - Al campo Zandegiacomo inizia Top 11 Radio Club 103-Lazio.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Wallace, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Badelj, Cataldi, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

TOP 11 RADIO CLUB 103 CADORE (4-3-3): Comello; De Pellegrin, Mina, Doro, Reato; De Bona, D'Alpaos, De Giacometti; Argenta, Aboubakar, Biz. Allenatore: Sommavilla.

Arbitro: Ivano Dikollari di Belluno

Assistenti: Alessandro Zuglian ed Edoardo Scandale di Belluno

Dove vederla in tv

La partita, in programma alle ore 17, sarà trasmessa in diretta dal canale 233 di Sky, Lazio Style Channel. Gli account ufficiali della Lazio, così come il nostro sito, metteranno a disposizione il live del match con tutti gli aggiornamenti più importanti.