Diretta Lazio-Triestina ore 17: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

AURONZO DI CADORE (Belluno) - Dopo le ampie vittorie contro Auronzo, terminata 18-0, e con la Top 11 Radio Club di Cadore (12-0), arriva per la Lazio di Simone Inzaghi il primo test impegnativo dell'estate: alle ore 17 infatti, al campo Zandegiacomo, va in scena la sfida contro la Triestina reduce da un brillante campionato in Serie C, interrottosi soltanto, per mano del Pisa, nella finale play-off per la promozione in cadetteria. Simone Inzaghi, che ha sinora ricevuto ottime risposte da tutti i neo-acquisti, da Vavro a Lazzari, passando per Jony ed Adekanye, dovrà fare a meno di Lucas Leiva, che ha rimediato una lesione alla coscia destra.

51' GOL LAZIO - Caicedo realizza di testa il 4-1 su cross di Lazzari dalla destra.

47' TRIESTINA ACCORCIA - Codromaz insacca sul secondo palo il 3-1 su punizione di Frascatore.

46' INIZIATA LA RIPRESA - Ecco la nuova formazione della Lazio: Guerrieri; Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Badelj, A. Anderson, Jony; Adekanye, Caicedo.

Si conclude il primo tempo. Lazio-Triestina 3-0 dopo i primi 45 minuti.

44’ LAZIO SFIORA POKER - Conclusione di Immobile sul palo alla destra del portiere della Triestina Offredi.

41' TRIESTINA PERICOLOSA - Occasione per Maracchi ma Guerrieri gli nega la gioia del gol deviando il colpo di testa in calcio d'angolo.

29' TRIS LAZIO - I biancocelesti triplicano le marcature nel miglior momento della Triestina. Cross di Immobile al centro dell'area dove svetta Milinkovic-Savic che mette a segno di testa. 3-0 per la Lazio sulla formazione di Pavanel.

25' TRIESTINA SFIORA GOL - Colpo di testa di Malomo che colpisce il palo a Guerrieri battuto. Risultato resta sul 2-0.

23' OCCASIONE TRIESTINA - Maracchi serve Granoche che conclude in porta. Guerrieri devia in angolo.



13' LAZIO RADDOPPIA - Correa trasforma il penalty. Lazio raddoppia sulla Triestina.

12' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO - Lambrughi atterra in area Correa.

7' LAZIO IN VANTAGGIO - Cross di Lulic, Immobile stacca di testa e insacca. Biancocelesti avanti 1-0.

2' RETE ANNULLATA ALLA LAZIO - Conclusione di Lulic deviata in gol da Immobile ma l'attaccante biancoceleste era in offside. Il risultato resta sullo 0-0.

17:00 Partita iniziata





Formazioni ufficiali Lazio - Triestina

LAZIO: Guerrieri; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

TRIESTINA: Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Beccaro, Coletti, Maracchi, Mensah; Costantino, Granoche. Allenatore: Massimo Pavanel

Il match in tv

L'amichevole tra Lazio-Triestina sarà trasmessa in diretta dal canale a pagamento di Sky Lazio Style Channel (233) con replica alle ore 22. In alternativa, si potrà seguire il match con i live degli account social ufficiali della società biancoceleste, la telecronaca su Lazio Style Radio o per mezzo della cronaca testuale in tempo reale sul nostro sito.