Lazio, festa ad Auronzo con la Coppa Italia. Lotito: "La squadra verrà sempre rinforzata"

AURONZO DI CADORE - Una festa biancoceleste. Ad Auronzo di Cadore dove la Lazio è in ritiro, in Piazza Santa Giustina, è stata presentata la squadra 2019/2020 e l'occasione è stata utile anche per svelare la nuova maglia 'Away', con una grande sorpresa: il capitano Senad Lulic e l'allenatore Simone Inzaghi sono infatti entrati con la Coppa Italia vinta lo scorso anno in finale con l'Atalanta mandando in tripudio le oltre cinque mila persone presenti. "L'anno scorso avevamo detto alla presentazione che ce l'avremmo messa tutta e grazie a questi ragazzi meravigliosi e al mio staff siamo riusciti a portarla ad Auronzo - ha dichiarato un emozionato Inzaghi - Abbiamo fatto una grande impresa, l'abbiamo meritata sul campo". Il mister biancoceleste, insieme a Ciro Immobile e Senad Lulic, è stato il più acclamato dai tifosi con cori e applausi: "E' un'emozione grandissima poter presentare questa Coppa qui ad Auronzo - ha confessato il capitano biancoceleste - speriamo il prossimo anno di arrivare con un'altra Coppa". Auronzo e Lazio, un binomio che continua visto che questo è il dodicesimo ritiro biancoceleste: "Questo connubio va avanti, per me è il quarto anno da allenatore che vengo qui e ne avevo già fatti cinque da giocatore - ha ricordato Inzaghi - è sempre un piacere perché c'è un grandissimo legame con questo bellissimo posto".

A caricare l'ambiente anche il presidente Claudio Lotito: "E' con profonda emozione che ci troviamo qui, questo ambiente è l'habitat del nostro simbolo, l'aquila - ha dichiarato il numero uno del club - Qui troviamo la forza per combattere sul campo, spinti da questa passione che ci sprona a fare sempre meglio. Dobbiamo fare in modo di raggiungere tutti insieme l'olimpo del calcio internazionale: lo meritiamo. Noi vogliamo vincere attraverso il merito. Se vi regalo una notizia? La squadra verrà sempre rinforzata e mai indebolita, questo è sicuro", ha chiosato Lotito. (in collaborazione con Italpress)