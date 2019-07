Diretta Lazio-Virtus Entella: dove vederla in tv e probabili formazioni

AURONZO DI CADORE - Test sempre più probanti per la Lazio di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria per 5-2 sulla Triestina, affronterà oggi ad Auronzo di Cadore la Virtus Entella, appena promossa in Serie B.

Diretta tv

Lazio-Virtus Entella è in programma oggi alle 17 ad Auronzo di Cadore e sarà visibile in diretta in esclusiva su Lazio Style Channel

Formazione ufficiale Lazio

Lazio (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi