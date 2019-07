Diretta Lazio-Mantova ore 16: dove vederla in tv e probabili formazioni

AURONZO DI CADORE - Quinta e ultima amichevole per la Lazio di Simone Inzaghi che, alle 16, affronta il Mantova. Potrebbe essere l'ultima occasione per assistere ad una gara di Sergej Milinkovic-Savic in maglia biancoceleste, anche se il serbo dovrebbe partire dalla panchina ed entrare nel secondo tempo. Simone Inzaghi proverà a testare altre soluzioni in questa ultima amichevole del ritiro per provare ad arrivare in una buona forma ai prossimi impegni. Immobile-Correa dovrebbe essere provati ancora una volta in avanti con Luis Alberto mezz'ala e il neoacquisto Jony a sostituire l'indisponibile Lulic. La ormai solita difesa dovrebbe essere confermata con Vavro e Radu ai lati di Acerbi a proteggere il portiere Guerrieri.

SEGUI LAZIO-MANTOVA IN DIRETTA TESTUALE SUL NOSTRO SITO

Diretta tv

Lazio-Mantova è in programma oggi alle 16.00 dal ritiro di Auronzo di Cadore allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo e sarà visibile in diretta su Sky e in streaming sulla piattaforma SkyGo.

Probabile formazione Lazio

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. ALL.: Inzaghi.

Indisponibili: Lulic, Lucas Leiva, Marusic.