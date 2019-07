Lazio, poker al Mantova nell'ultima uscita ad Auronzo

AURONZO DI CADORE - Nell'ultima uscita ad Auronzo la Lazio di Simone Inzaghi supera 4-0 il Mantova. In quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia biancoceleste, Milinkovic-Savic gioca per 90 minuti e segna la rete del 3-0. Buona prestazione del giovane brasiliano André Anderson, schierato dal primo minuto, che sblocca il match con un deliziosa giocata di suola al 28'. Il raddoppio porta la firma del capitano di giornata Ciro Immobile che al 37' dribbla il portiere dei virgiliani e deposita il pallone nella porta vuota. Prima dello scadere arriva la rete del centrocampista serbo, propiziata da una doppia deviazione. Nella ripresa, dopo la girandola di cambi, Caicedo mette la firma sul definitivo 4-0 dagli undici metri. Non succede più nulla con i biancocelesti che si limitano ad amministrare. Finito il ritiro in Veneto: la Lazio in serata rientra nella capitale dove i calciatori avranno tre giorni di riposo prima del ritrovo a Formello e della successiva partenza per Marienfeld, in Germania, dove la truppa biancoceleste svolgerà la seconda parte della preparazione estiva.

La Lazio saluta Auronzo con un poker al Mantova

LAZIO - MANTOVA 4-0 (28' Anderson, 37' Immobile, 43' Milinkovic Savic, 57' Caicedo)

90' - FISCHIO FINALE - Finisce 4-0 la partita tra Lazio e Mantova.

75' - OCCASIONE LAZIO - Bella giocata di Correa con Adorni che gli nega la gioia del gol.

70' - LA LAZIO AMMINISTRA - Dopo il quattro a zero firmato da Caicedo i biancocelesti si limitano a controllare il match.

58' - POKER LAZIO - Rigore conquistato da Caicedo. Dagli undici metri si presenta proprio l'attaccante ecuadoriano che spiazza il portiere del Mantova e firma il 4-0.

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO - Le due squadre rientrano in campo. Girandola di cambi in casa biancoceleste con Inzaghi che rispetto alla prima frazione conferma solo Acerbi, Lazzari e Milinkovic Savic.

FINE PRIMO TEMPO

43' - GOL DI MILINKOVIC - 3-0 Lazio: Cross del centrocampista serbo che il portiere Athanasiou devia sfortunatamente nella propria porta. Da segnalare due sortite offensive del Mantova bloccate tempestivamente da Acerbi e Vavro.

37' - RADDOPPIO LAZIO - Il capitano di giornata Ciro Immobile firma il 2-0: verticalizzazione rapida di Badelj che serve l'attaccante biancoceleste che salta il portiere virgiliano e realizza il suo primo gol.

28' - GOL DI ANDRE ANDERSON - Lazio in vantaggio: tap in vincente del brasiliano che approfitta della respinta corta di Athanasiou su tiro di Immobile per sbloccare il match.

20' - RISULTATO BLOCCATO - Ancora parità ad Auronzo. La truppa di Inzaghi spinge ma il Mantova regge. Lazzari il più propositivo dei biancocelesti

10' - OCCASIONE LAZIO - Immobile ci prova di testa ma il portiere dei virgiliani nega all'attaccante il gol del vantaggio

1' - La partita è iniziata

Formazione Lazio Ufficiale

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Wallace; Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic, Badelj, Patric; Immobile, André Anderson. ALL.: Inzaghi.

Indisponibili: Lulic, Lucas Leiva, Marusic.

Diretta tv

Lazio-Mantova è in programma oggi alle 16.00 dal ritiro di Auronzo di Cadore allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo e sarà visibile in diretta su Sky e in streaming sulla piattaforma SkyGo.