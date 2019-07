Lazio, Inzaghi: "Vorrei tenere Milinkovic, ma se arrivano offerte importanti..."

AURONZO DI CADORE - "Se guardo al passato recente vedo un finale di stagione esaltante, con l'emozionante vittoria della Coppa Italia". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha esordito in conferenza stampa nell'ultimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. “I miei dubbi? Dopo tre anni di lavoro dovevo pensare, riflettere e capire tante cose - ammette il tecnico -. Ho pensato tanto ed ora sono qui con un grandissimo spirito. Le mie sensazioni sono ottime, penso che da allenatore della prima squadra, quello che si sta per concludere sia il miglior ritiro svolto dalla mia squadra. Da tecnico percepisco quando si lavora bene qui in ritiro: c’è una grande atmosfera - rivela Inzaghi - e questa mattina ho fatto i complimenti alla squadra, hanno lavorato molto bene dal primo all’ultimo membro della rosa. Ora chiudiamo questa prima parte di ritiro con l’amichevole con il Mantova. Al termine di tre giorni di riposo ripartiremo ad allenarci il 31 luglio per poi partire in Germania. I sedici giorni trascorsi qui ad Auronzo però sono stati molto importanti".

SEGUI LIVE LAZIO-MANTOVA

"Milinkovic? Mi piacerebbe tenerlo, ma se arrivassero offerte importanti..."

Simone Inzaghi, poi, si sofferma sulla questione Milinkovic. Se il serbo dovesse partire sarebbe tutta un'altra Lazio. "Mi piacerebbe se Sergej rimanesse qui alla Lazio, ma è giusto che la società possa prendere in considerazione un’eventuale proposta importante. Però sappiamo che se dovesse partire Milinkovic dovremo ricoprire sul mercato una casella importante, cercando una mezz’ala fisica che ci possa garantire anche tecnica. Lui ha svolto un ritiro strepitoso e sono felice di averlo con me. Speriamo che possa restare nella Capitale, ma il mercato è aperto e siamo aperti a qualsiasi situazione. Questo lo considero l’anno zero, un anno nel quale dobbiamo lasciarci alle spalle gli ultimi tre disputati, dove abbiamo sempre centrato l'Europa e portato a casa trofei, perdendo la Champions solo nell'ultimo quarto d'ora di gioco". "Sono stati tre anni fantastici - prosegue -, ma dovevo capire. Abbiamo messo un punto alle prime tre annate, non si dimentica quanto fatto perché è stato bello, ma dobbiamo ripartire con tanto entusiasmo. Ho avuto tanti attestati di stima dalla società e dai miei calciatori, per questo ho scelto di continuare, oltre che per le motivazioni che ho capito di avere ancora tanto. Il mio ciclo non è ancora finito, so di poter ancora tanto a questa maglia ed ai miei tifosi. Bilancio? Sono sicuro che il gruppo si debba formare sempre, è stato un ottimo ritiro. Lo scorso anno avevamo calciatori importanti come Badelj e Milinkovic che avevano saltato il ritiro, mentre Luis Alberto si era allenato a corrente alterna. Leiva sta guarendo dal suo piccolo infortunio e lo avremo presto con noi. I nuovi arrivi sono stati mirati e scelti insieme alla società, stanno dando tanto in questa prima parte di ritiro".

"La società mi ha rassicurato. Un altro attaccante? Ci sono già Adekanye e Anderson"

"Ci siamo confrontati con il Presidente e il resto della dirigenza - rivela Inzaghi - e al termine di questa cena ho ricevuto dalla Società garanzie che mi hanno rassicurato. Un altro attaccante? Adekanye e Anderson sono due calciatori molto interessanti che non hanno giocato ancora nella massima serie. Dispiace che Bobby si sia fermato negli ultimi giorni, li valuteremo, ma sono soddisfatto di questi due ragazzi. Sensazioni? Lo scorso anno incominciammo il campionato con Napoli e Juventus, non poteva esserci un calendario peggiore. Anche in Coppa Italia, nonostante fossimo i detentori del trofeo, siamo stati sorteggiati come l’ottava testa di serie. Tutte le squadre si sono rinforzate e sono tornati nel nostro campionato anche allenatori di grandissimo livello, dovremo dare il 120% perché con lo spirito profuso in questo ritiro ce la giocheremo fino alla fine. Vogliamo partire con il piede giusto, dovremo farci trovare in forma già dal prossimo 25 agosto".

"Potrebbe esserci qualche cessione in difesa. Champions? Ce la metteremo tutta"

"Obiettivi? Ci piacerebbe arrivare in Champions e ce la metteremo tutta perché abbiamo le nostre carte da giocarci. Il mercato è aperto e in evoluzione, ci potrebbero essere dei cambiamenti. In difesa siamo in sei, mentre per i quinti abbiamo Lazzari, Marusic, Jony e Lulic. Il sesto lo potrebbe fare Patric nel migliore dei modi. Quando rientrerà Bastos saremo in tanti e potremmo fare qualcosa in uscita. Fino a quando saranno qui, però, tutti i calciatori saranno allenati al meglio. Marusic ha tolto ieri un tutore, ricomincerà piano piano ad allenarsi. Per Lukaku ci vorrà ancora un po’ per rivederlo in campo, mentre Berisha si allenerà presto con la squadra" ha concluso Inzaghi.